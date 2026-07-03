볼보코리아, EX30 돌풍…프리미엄 EV 대중화 속도

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6월 EX30·EX30CC 946대 판매…전체 판매의 56% 차지

법인 설립 이후 처음 EV 판매가 내연기관 모델 넘어서

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보자동차코리아의 컴팩트 전기 SUV EX30이 6월 프리미엄 컴팩트 전기차 판매 1위에 올랐다. 3000만원대 실구매가를 앞세운 가격 경쟁력과 프리미엄 사양이 맞물리며 전동화 전환에 속도를 내는 모습이다.

볼보 EX30. [사진=볼보코리아]

볼보자동차코리아는 지난 6월 EX30과 EX30 크로스컨트리를 총 946대 판매했다고 3일 밝혔다. 한국수입자동차협회 기준 볼보자동차코리아의 6월 전체 판매는 1679대로 전월 대비 58% 증가했다. EX30 라인업은 전체 판매의 약 56%를 차지했다.

이번 실적은 볼보자동차코리아가 2022년 전기차 모델을 국내에 투입한 이후 월간 최다 판매 기록이다. 연료별 판매에서도 법인 설립 이후 처음으로 전기차가 마일드 하이브리드와 플러그인 하이브리드 판매를 넘어섰다.

EX30은 볼보의 첫 컴팩트 순수 전기 SUV다. 첨단 안전 기술, 하만카돈 프리미엄 사운드 시스템, 커넥티비티 기능 등을 갖추고도 보조금 적용 시 서울 기준 3670만원부터 구매할 수 있다.

볼보자동차코리아는 하반기 EX30과 EX30CC 추가 물량을 확보해 고객 인도에 속도를 낼 계획이다. 여기에 플래그십 전기 SUV EX90과 출시 예정인 ES90을 더해 전기차 라인업을 확대한다는 방침이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "EX30과 EX30CC가 전동화 전환에 속도를 올리고 있다"며 "하반기 추가 물량 확보와 EX90, ES90을 통해 프리미엄 EV의 대중화를 이끌어갈 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com