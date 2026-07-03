우리자산운용, '우리 열매맘 프로젝트' 성과공유회 개최

한부모가족 여성 가장 창업 지원

10년간 40명 이상 창업 성공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리자산운용은 열매나눔재단과 함께 한부모가족 여성 가장의 경제적 자립을 돕는 'With우리 열매맘 프로젝트' 성과공유회를 지난달 말 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 지난 1년간의 지원 과정과 성과를 돌아보고 창업에 성공한 한부모가족 여성 가장들의 경험을 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 창업에 성공한 참여자, 우리금융그룹과 우리자산운용 임직원, 열매나눔재단 관계자 등이 참석했다.



'With우리 열매맘 프로젝트'는 우리자산운용의 사회공헌사업이다. 한부모가족 여성 가장의 경제적 자립을 지원하는 것을 목적으로 한다.

[사진=우리자산운용]

우리자산운용은 열매나눔재단과 함께 참여자들에게 창업 자금뿐 아니라 창업 교육, 전문 컨설팅, 창업 후 관리 등을 포함한 지원 프로그램을 제공하고 있다.

회사에 따르면 지난 10년간 이 사업을 통해 40명이 넘는 한부모가족 여성 가장이 창업에 성공했다. 우리자산운용은 이들이 경제적으로 자립할 수 있는 기반을 마련하는 데 사업의 초점을 두고 있다고 설명했다.

문종현 우리자산운용 경영기획실장은 "어려운 환경 속에서도 창업에 성공한 한부모가족 여성 가장들의 이야기를 들었다"며 "우리자산운용은 앞으로도 열매맘 가장들이 안정적으로 생계를 유지하고 더 큰 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

최운정 열매나눔재단 사무총장은 "이번 성과공유회는 창업 성과를 나누고 참여자들의 변화를 확인하는 자리였다"며 "열매나눔재단은 창업 이후의 성장과 정착까지 함께하는 지원을 통해 한부모가족 여성 가장들의 자립을 돕겠다"고 말했다.

우리자산운용은 매년 'With우리 열매맘 프로젝트'를 추진하고 있다. 회사는 한부모 가정의 자립 역량을 높이고 지역사회 지원을 이어가기 위해 해당 사업을 지속한다는 계획이다.

dconnect@newspim.com