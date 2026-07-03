엠엑스로보틱스, 인도 릴라이언스서 195억원 추가 수주

태양광 패널 제조 자동화 설비 구축…지난해 627억원에 이어

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 물류 로봇 및 자동화시스템 전문기업 엠엑스로보틱스가 인도 릴라이언스 그룹으로부터 195억원 규모의 태양광 패널 제조 공정 물류 자동화 설비 구축 계약을 수주했다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 수주는 지난해 릴라이언스와 체결한 627억원 규모 태양광 패널 제조 자동화 구축 계약에 이어 추가로 확보한 물량이다. 대형 글로벌 고객사로부터 반복 수주를 받은 것으로, 태양광 제조 공정 자동화 분야의 경쟁력을 보여주는 사례다.

엠엑스로보틱스는 올해 2월 인도 국영 에너지 기업으로부터 526억원 규모의 수주도 확보했다. 이번 릴라이언스 추가 수주까지 합치면 인도 시장 내 수주 기반을 넓혀가고 있다.

엠엑스로보틱스 로고. [사진=엠엑스로보틱스]

릴라이언스 그룹은 시가총액 기준 인도 1위 민간 기업으로 2025년 기준 총 연매출이 백수십조에 달한다. 에너지·통신·소매 등 다양한 사업을 영위하며 2035년 넷제로 달성을 목표로 재생에너지 분야 투자를 확대 중이다. 2030년까지 태양광 생산능력을 100GW로 확대하겠다는 계획을 제시했으며, 잠나가르에 '디루바이 암바니 그린 에너지 기가 콤플렉스'를 건설 중이다. 2025년에 첫 태양광 기가팩토리를 가동해 연 20GW PV 모듈 생산을 시작하고 2030년 100GW로 확대할 예정이다.

인도 정부도 2030년 재생에너지 500GW 달성을 목표로 태양광 산업 육성에 속도를 내고 있어 대규모 태양광 패널 제조라인 구축과 생산공정 자동화 수요가 함께 늘어날 것으로 보인다. 회사 관계자는 "인도 태양광 제조 투자 확대에 따라 생산라인 자동화 수요가 커지고 있다"며 "이번 수주를 계기로 글로벌 고객사 대상 자동화 레퍼런스를 강화하고 해외 시장에서의 수주 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com