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스마트레이더시스템, 델타엑스와 AI데이터센터 전력솔루션 협력

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AI 핵심 요약

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  • 스마트레이더시스템이 3일 델타엑스와 마이크로 AI 데이터센터 사업 협력 업무협약을 체결했다
  • 미주법인 SRS모빌리티는 모듈형 AI 데이터센터에 델타엑스 ESS를 결합한 턴키 솔루션을 북미 시장에 공급한다
  • 양사는 약 500만달러 규모 공급 계약을 바탕으로 안정적 전력 솔루션 갖춘 한국형 모듈형 데이터센터를 글로벌에 선보인다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국 모듈형 AIDC에 ESS 결합…완결형 턴키 솔루션 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이더 기반 스마트 센싱 기업 스마트레이더시스템이 에너지저장장치(ESS) 전문기업 델타엑스와 마이크로 AI 데이터센터(Micro AIDC) 사업 공동 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혓다.

회사에 따르면 스마트레이더시스템의 미주법인 SRS모빌리티는 미국에서 추진 중인 모듈형 AIDC 사업에 델타엑스의 ESS를 결합해 전력 인프라까지 포함하는 완결형 턴키 솔루션을 시장에 선보일 계획이다. 이를 통해 전력망 연계가 제한적이거나 신속한 인프라 확장이 필요한 지역에서도 안정적인 독립 전원 구축이 가능해진다.

델타엑스 대표이사 김수훈(왼쪽)과 스마트레이더시스템 부사장 김용재가 기념촬영을 하고 있다. [사진=스마트레이더시스템]

SRS모빌리티는 미국 현지 고객사와 약 500만 달러(약 75억원) 규모의 모듈형 AI 데이터센터 공급 계약을 체결했다. 플로리다주 오세올라 카운티 네오시티에 구축한 거점을 기반으로 SRS모빌리티가 컨테이너 본체와 운영 소프트웨어, 레이더·카메라 융합 기반 보안 시스템을 공급하고, 델타엑스는 컨테이너 규격에 최적화된 맞춤형 ESS를 탑재하는 방식으로 북미 시장 내 공동 영업을 진행한다.

스마트레이더시스템 김용환 대표는 "이번 협력은 미국에서 시작된 AI 데이터센터 사업을 전력 솔루션까지 아우르는 완결적 구조로 격상시켰다는데 큰 의미가 있다"며 "국내 우수 파트너와 함께 미국 및 글로벌 시장에 안정성과 효율성이 입증된 한국형 모듈형 데이터센터를 공급해 나가겠다"고 말했다.

델타엑스 김수훈 대표는 "당사의 ESS 기술이 스마트레이더시스템의 북미 AI 데이터센터 사업에 안정적인 전력 솔루션을 더할 것"이라며 "양사 협력을 통해 글로벌 시장에서 성공적인 검증 레퍼런스를 함께 만들어 가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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