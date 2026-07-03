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'사법 접근성 제고' 위해 법조계 머리 맞댄다…법조협회 정기 공동학술대회 개최

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  • 법조협회와 한국법이론실무학회가 3일 공동학술대회를 열었다
  • 사법 접근성 제고와 권리구제 방안이 주요 의제로 다뤄졌다
  • 법조 인력양성·모바일 송달·민사집행 실효성도 논의했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 사단법인 법조협회(이사장 서정민 법무부 법무실장)와 사단법인 한국법이론실무학회(회장 홍태석 원광대 교수)는 3일 오후 대한변호사협회회관(변호사교육문화관)에서 '제2회 법조협회 정기 공동학술대회'를 개최한다.

이번 학술대회는 '국민의 권익보호를 위한 사법 접근성 제고와 실무적 과제'를 대주제로 법률서비스의 질적 향상과 국민의 실질적인 권리구제 방안을 모색하기 위해 기획됐다. 대법원, 법무부, 대검찰청, 대한변호사협회가 공동주최했다. 판사, 검사, 변호사, 법학 교수 등 각 분야 전문가들이 균형 있게 참여하도록 구성됐다.

경기 과천시 정부과천청사에 위치한 법무부의 모습. [사진=뉴스핌 DB]

학술대회에서는 변호사 실무와 직결된 4가지 핵심 주제가 깊이 있게 다뤄진다. 첫 번째 주제로 '독일의 법조인력양성제도와 시사점'으로 과잉 공급된 법률 시장에서 법률서비스 외연을 확장하고, 법률비용보험 등 새로운 영역 발굴을 위한 정책적 로드맵을 제시한다.

두 번째로 '중대재해 예방과 법적 대응'으로 단순한 사후 형사 대응을 넘어 기업의 안전보건체계 구축 컨설팅 등 변호사의 선제적 자문 업무 역량을 극대화하는 방안을 모색한다.

세 번째로는 '민사소송상 소장부본의 모바일 송달 도입'으로 디지털 사법 절차 도입에 따른 효율성 제고와 당사자 방어권 보장의 균형점을 찾는다. 네 번째로는 '민사집행의 실효성 제고'로 승소 판결 이후의 실질적인 채권 회수 기법을 공유하고 변호사 실무의 실효성 제고를 모색한다.

서정민 이사장은 "지금 우리 사법 시스템은 디지털 전환 가속화의 거대한 변화의 물결 앞에 서 있고, 법률서비스의 질적 향상과 국민의 권리구제 실효성 확보의 중요성이 나날이 커지고 있다"며 "학계와 실무계의 지혜를 모아 국민의 권익보호를 위한 사법 접근성 제고와 실무적 과제를 모색하는 의미 있는 자리가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 법조협회는 1949년 창립 이래 법률문화 및 학술 발전을 선도해 왔으며, 이번 제2회 정기 공동학술대회를 통해 법조 직역 간 소통과 화합을 도모하고, 국가 사법 발전을 위한 지속적인 정책 대안을 제시해 나갈 계획이다.

right@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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