소진공, 경산센터 개소…경산·청도 밀착지원 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경산·청도 관할 지역거점 역할

정책자금·컨설팅 등 서비스 제공

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 경북 경산과 청도 지역 소상공인 지원을 위한 지역 거점을 마련했다. 경산센터를 통해 정책 서비스 접근성을 높이고 현장 중심 지원을 강화하겠다는 방침이다.

소진공은 3일 경북테크노파크에서 경산센터 개소식을 개최했다고 밝혔다. 경산센터는 경산시와 청도군을 관할하며 정책자금과 컨설팅, 교육 등 소진공의 다양한 소상공인 지원사업을 제공하는 지역 거점 역할을 맡는다.

소상공인시장진흥공단 전경 [사진=소진공] 2026.05.29 rang@newspim.com

그동안 경산 지역은 소상공인 정책 수요가 꾸준히 증가하면서 현장 중심 지원체계를 강화해야 한다는 요구가 제기돼 왔다. 소진공은 지난해 7월 경산사무소를 설치해 운영해왔으며, 이번 경산센터 개소를 계기로 보다 신속하고 체계적인 지원 서비스를 제공할 계획이다.

개소식에는 안태용 소진공 부이사장을 비롯해 조지연 국회의원, 조현일 경산시장, 정기환 대구경북지방중소벤처기업청장과 지역 유관기관, 소상공인 단체 관계자 등이 참석한다. 행사에서는 현판 제막과 기념촬영에 이어 센터 시설을 둘러보고 지원 인프라를 점검했다.

인태연 소진공 이사장은 "경산센터 개소를 계기로 지역 소상공인들이 보다 가까운 곳에서 필요한 지원을 신속하게 받을 수 있을 것으로 기대한다"며 "지자체와 유관기관과 협력해 현장 중심의 지원체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

rang@newspim.com