인태연 소진공 이사장, 서대문센터 개소 앞두고 안전점검

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7월 개소 앞둔 서대문센터 현장 방문

출입구·마감 상태·잔재물 정리 점검

개소 전 잔여 위험요인 제거 주문

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 7월 개소를 앞둔 서울 서대문센터 공사 현장을 찾아 막바지 안전 점검에 나섰다. 공사 마무리 단계에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 제거하고, 개소 이후 소상공인과 근로자가 안전하게 시설을 이용할 수 있는 환경을 점검하기 위한 행보다.

소진공은 인 이사장이 25일 서대문센터 공사 현장에서 '안전보건협의체' 회의를 열고 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다. 안전보건협의체는 서대문센터 공사 현장의 안전관리를 강화하기 위해 소진공과 시공사 등이 함께 참여하는 협의기구다.

인태연 소상공인시장진흥공단 25일 이사장은 서울 서대문센터 공사 현장에서 안전보건협의체 회의를 개최하고 현장점검을 실시했다. 사진은 현장점검을 하고 있는 인태연 이사장(오른쪽). [사진=소진공] 2026.06.25 rang@newspim.com

인 이사장은 이날 시공사 관계자들과 함께 개소 전 발생할 수 있는 잔여 위험요인을 사전에 제거하고, 개소 이후에도 안전하게 시설을 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위한 현장 점검을 진행했다.

중점 점검 사항은 ▲출입구와 통로의 미끄럼·넘어짐 위험요인 ▲시설물 마감 상태와 고정 여부 ▲공사 잔재물과 적치물 정리 상태 ▲개소 후 비상 대응 체계 운영 준비 상황 등이다.

인 이사장은 "안전은 어떤 가치보다 우선돼야 할 기본 원칙이며, 소진공 역시 안전 경영을 최우선으로 실천하고 있다"며 "7월 개소되는 서대문센터가 안전하게 준공될 수 있도록 빈틈없는 현장 관리에 모든 노력을 기울이겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com