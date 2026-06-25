인태연 소진공 이사장, 서대문센터 개소 앞두고 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장은 25일 서대문센터 공사 현장을 찾아 안전 점검을 실시했다.
- 소진공과 시공사 등은 안전보건협의체 회의를 열어 미끄럼·넘어짐 등 공사 현장 위험요인을 집중 점검했다.
- 인 이사장은 안전을 최우선 가치로 강조하며 7월 개소 전까지 빈틈없는 현장 관리로 안전 준공을 약속했다.
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출입구·마감 상태·잔재물 정리 점검
개소 전 잔여 위험요인 제거 주문
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 7월 개소를 앞둔 서울 서대문센터 공사 현장을 찾아 막바지 안전 점검에 나섰다. 공사 마무리 단계에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 제거하고, 개소 이후 소상공인과 근로자가 안전하게 시설을 이용할 수 있는 환경을 점검하기 위한 행보다.
소진공은 인 이사장이 25일 서대문센터 공사 현장에서 '안전보건협의체' 회의를 열고 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다. 안전보건협의체는 서대문센터 공사 현장의 안전관리를 강화하기 위해 소진공과 시공사 등이 함께 참여하는 협의기구다.
인 이사장은 이날 시공사 관계자들과 함께 개소 전 발생할 수 있는 잔여 위험요인을 사전에 제거하고, 개소 이후에도 안전하게 시설을 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위한 현장 점검을 진행했다.
중점 점검 사항은 ▲출입구와 통로의 미끄럼·넘어짐 위험요인 ▲시설물 마감 상태와 고정 여부 ▲공사 잔재물과 적치물 정리 상태 ▲개소 후 비상 대응 체계 운영 준비 상황 등이다.
인 이사장은 "안전은 어떤 가치보다 우선돼야 할 기본 원칙이며, 소진공 역시 안전 경영을 최우선으로 실천하고 있다"며 "7월 개소되는 서대문센터가 안전하게 준공될 수 있도록 빈틈없는 현장 관리에 모든 노력을 기울이겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com