소진공·안전보건공단, 안전보건 공동 슬로건 선정…"가치 있는 안전 같이 해야"

AI 핵심 요약beta
- 소상공인시장진흥공단이 2일 안전보건 공동 슬로건 시상식을 열었다
- '가치 있는 안전 실천 같이 만드는 안심 일터'가 공모전 최종 슬로건으로 선정됐다
- 선정 슬로건은 온누리앱·홍보물·캠페인에 활용돼 안전문화 확산에 쓰일 예정이다
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[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단과 한국산업안전보건공단 대전세종광역본부가 안전문화 확산을 위한 공동 슬로건을 선정하고 안전보건 실천 캠페인에 활용하기로 했다.
소진공은 산업안전보건공단 대전세종본부와 공동으로 추진한 '2026년 안전보건 공동 슬로건 공모전'에서 '가치(Value) 있는 안전 실천, 같이(Together) 만드는 안심 일터'를 최종 선정하고 2일 공단 본부에서 시상식을 개최했다고 밝혔다.
이번 공모전은 양 기관이 협력해 안전보건에 대한 공감대를 형성하고 임직원이 함께 참여하는 안전문화 활동을 통해 안전의식을 높이기 위해 마련됐다.
공모전에는 모두 86건의 슬로건이 접수됐다. 임직원 투표를 통해 선정된 상위 20% 우수작을 대상으로 양 기관 관계자들로 구성된 평가위원회가 심사해 최종 수상작을 선정했다.
시상식에는 안태용 소진공 부이사장과 심우섭 산업안전보건공단 대전세종본부장이 참석했다. 최종 선정작을 제안한 소진공 서울중부센터 이유경 과장에게 산업안전보건공단 대전세종본부장상이 수여됐다.
소진공은 선정된 슬로건을 홈페이지와 디지털 온누리앱, 각종 홍보물, 안전보건 캠페인 등에 활용해 안전보건 실천 문화를 확산하고 소상공인과 임직원이 함께하는 안전한 일터 조성에 나설 계획이다.
수상자인 이유경 과장은 "안전을 지키는 것은 소상공인의 사업 경쟁력을 높이는 '가장' 가치 있는 투자"라며 "소진공과 산업안전보건공단 대전세종본부가 '같이' 발맞춰 안전 문화를 확산하고 안심할 수 있는 근무 환경을 조성하겠다는 상생 협력의 의지를 담아 이번 슬로건을 제안했다"고 전했다.
인태연 소진공 이사장은 "안전문화는 제도와 시설만으로 정착되는 것이 아니라 구성원 모두의 관심과 실천을 통해 만들어진다"며 "이번 공동 슬로건이 안전의 가치를 되새기는 계기가 되기를 바라며, 앞으로도 다양한 참여형 안전보건 활동을 통해 안전이 일상 속 문화로 정착할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com