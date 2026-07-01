[인사] 소상공인시장진흥공단

AI 핵심 요약beta
- 지역본부장급에 변기면·이도열·강성한이 임명됐다
- 실장급에 강남영·이재형·박진희·조규연이 보임됐다
- 센터장급에 각 지역 24명이 새로 배치됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 지역본부장급
▲경기남부지역본부장 변기면 ▲광주전남제주지역본부장 이도열 ▲강원지역본부장 강성한
◇ 실장급
▲감사실장(직무대행) 강남영 ▲소상공인본부 로컬창업육성실장 이재형 ▲금융사업본부 금융정책실장 박진희 ▲금융사업본부 채권관리실장 조규연
◇ 센터장급
▲서울지역본부 서울북부센터장 노종운 ▲서울지역본부 서대문센터장 임송이 ▲서울지역본부 관악센터장 임수연 ▲부산울산지역본부 부산중부센터장 유충호 ▲부산울산지역본부 부산남부센터장 김성호 ▲부산울산지역본부 부산동부센터장 박영남 ▲부산울산지역본부 울산북부센터장(울산남부센터장 겸임) 김미교 ▲경기남부지역본부 성남센터장 이정혜 ▲경기남부지역본부 용인센터장 이용관 ▲경기남부지역본부 이천센터장 정수연 ▲대구경북지역본부 대구서부센터장 김영애 ▲대구경북지역본부 안동센터장 이선호 ▲대구경북지역본부 구미센터장 전상진 ▲대구경북지역본부 포항센터장 김정수 ▲대구경북지역본부 경주센터장 이현정 ▲대구경북지역본부 경산센터장 박미영 ▲광주전남제주지역본부 광주남부센터장 김용덕 ▲광주전남제주지역본부 광주서부센터장 김정숙 ▲광주전남제주지역본부 여수센터장 오애숙 ▲광주전남제주지역본부 제주센터장 이태윤 ▲광주전남제주지역본부 서귀포센터장 장영미 ▲대전세종충남지역본부 대전남부센터장 최영선 ▲대전세종충남지역본부 천안센터장 임유석 ▲대전세종충남지역본부 공주센터장 고명선 ▲대전세종충남지역본부 논산센터장 김동일 ▲대전세종충남지역본부 보령센터장 주찬민 ▲충북지역본부 청주센터장 박세진 ▲전북지역본부 전주센터장 안성희 ▲전북지역본부 남원센터장 빈진아
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