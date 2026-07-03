밸로프, '마스터 오브 판타지' 재출시 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자체 엔진서 언리얼 엔진 5.8로 포팅

모바일·PC 크로스플랫폼 하반기 출시 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프가 서비스 종료 게임 의 재출시 프로젝트를 진행한다.

밸로프는 2010년 9월 서비스를 종료한 2D 횡스크롤 다중접속역할수행게임(MMORPG) '마스터 오브 판타지'의 런칭 프로젝트를 진행 중이라고 3일 밝혔다.

'마스터 오브 판타지'는 2006년 서비스를 시작한 게임이다. 원작은 2D 횡스크롤 방식의 MMORPG로, 시스템과 스토리, 일러스트, 음악 등을 기반으로 이용자층을 확보했다. 이후 운영상의 이유로 2010년 9월 서비스를 종료했다.

[사진=밸로프]

밸로프는 이번 프로젝트를 통해 원작의 게임성과 2D 횡스크롤 MMORPG 형식을 유지하면서 개발 환경을 현대화한다는 계획이다. 회사는 기존 자체 엔진으로 개발됐던 게임 환경을 언리얼 엔진 5.8(Unreal Engine 5.8)로 포팅해 개발하고 있다.

이번 프로젝트는 밸로프가 여러 지식재산권(IP)을 리퍼블리싱하며 쌓은 경험을 바탕으로 추진된다. 회사는 기존 서비스 과정에서 제기됐던 이용자들의 아쉬움을 개발과 운영 개선 과제로 반영하고 있다고 설명했다.

밸로프는 원작의 그래픽과 연출 분위기를 유지하되 전반적인 품질을 높이는 것을 목표로 하고 있다. 또 이용자가 기기 구분 없이 게임을 이용할 수 있도록 모바일과 PC 크로스플랫폼을 지향한다.

글로벌 시장을 염두에 둔 개발 환경도 구축한다. 밸로프는 오픈 커뮤니티 플랫폼 '오르빗(Orvvit)'을 통해 공식 커뮤니티를 열고 이용자와 소통할 예정이다. 출시 일정과 서비스 지역 등 세부 사항은 개발 진행 상황에 따라 순차적으로 공개한다.

밸로프 관계자는 "끝맺지 못한 채 사라진 작품을 완성하는 것이 과제라고 보고 있다"며 "원작의 매력과 IP 정체성을 유지하면서 현대적인 감각과 새로운 재미를 더해 기존 이용자와 신규 이용자 모두에게 선보일 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

밸로프는 다수의 IP를 기반으로 신규 개발 프로젝트를 동시에 추진하고 있다. 회사는 퍼블리싱 중심 사업 구조를 개발·IP 중심으로 다변화하고 있으며, 이번 재출시 프로젝트도 이 같은 사업 방향의 일환이라고 설명했다.

dconnect@newspim.com