밸로프, '로스트사가' 패러사이트 리워크

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단검 투척·기습 기능 개선, 캔슬대시 추가

여름 도장·아이스박스·서머박스 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프는 대전 액션 온라인 게임 로스트사가의 유니크 용병 '패러사이트' 리워크 업데이트를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 업데이트는 패러사이트의 기존 사용성을 개선하는 데 초점을 뒀다. 밸로프는 패러사이트의 핵심 기능인 단검 투척과 기습 기능을 조정하고, 연계 조작이 가능한 캔슬대시 기능을 새로 추가했다.

회사는 이번 리워크를 통해 패러사이트의 용병별 특성을 유지하면서 전투 조작 방식과 연계 플레이를 개선했다고 설명했다.

[사진=밸로프]

로스트사가는 여름 시즌을 맞아 게임 내 이벤트도 함께 진행한다. 이용자는 매일 게임에 접속해 '여름 도장' 10개를 모으면 '스쿨미즈 코스튬'과 교환할 수 있다.

게임 플레이 보상 이벤트도 운영된다. 이용자는 매일 게임을 플레이해 '아이스박스'를 받을 수 있다. 아이스박스에서는 신규 기간 한정 메달 등 인게임 아이템을 획득할 수 있다.

밸로프는 일정 조건을 충족한 이용자에게 기간 한정 메달을 1회 추가 지급하는 혜택도 마련했다. 일정 시간 전투를 달성하면 '서머박스' 등 보상을 제공하는 이벤트도 진행한다.

자세한 내용은 로스트사가 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com