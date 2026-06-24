밸로프, 제노니아 첫 감사제 업데이트

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신규 월드 보스·장비 시스템 추가

코스튬 각성 확장·기념 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제노니아: 크로노브레이크' 출시 이후 처음으로 진행하는 '제1회 감사제' 업데이트를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 업데이트는 신규 월드 보스와 신규 장비 시스템을 비롯해 감사제 전용 코스튬 및 페어리, 코스튬 각성 단계 확장, 기념 이벤트 등으로 구성됐다. 밸로프는 이용자에게 신규 성장 목표와 협동 플레이 콘텐츠를 제공하고, 장기 성장 콘텐츠 확장을 위한 시스템을 함께 적용할 계획이다.

신규 이용자와 복귀 이용자, 기존 이용자가 모두 참여할 수 있는 감사제 이벤트도 진행된다. 회사는 이벤트를 통해 보상과 성장 기회를 제공하고, 전투와 성장 콘텐츠 이용을 확대한다는 방침이다.

[사진=밸로프]

이번 업데이트에서는 신규 월드 보스 콘텐츠가 추가된다. 제노니아는 그동안 공성전, 기사단 콘텐츠, 필드 전투 등을 운영해 왔다. 회사는 일부 콘텐츠가 특정 이용자층 중심으로 소비되는 경향이 있어 더 많은 이용자가 함께 참여할 수 있는 협동 콘텐츠 수요가 있었다고 설명했다.

새로 추가되는 월드 보스는 다양한 성장 단계의 이용자가 함께 참여할 수 있는 협동형 콘텐츠다. 이용자는 각자의 성장 수준에 맞춰 전투에 참여하고, 다수 이용자가 한 공간에서 보스를 공략하는 방식으로 협력 플레이를 진행한다.

밸로프는 월드 보스 콘텐츠를 통해 기존 경쟁 중심 콘텐츠와 다른 전투 경험을 제공하고, 커뮤니티 활동과 이용자 간 상호작용을 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.

신규 장비 시스템도 함께 적용된다. 회사는 이용자 커뮤니티와 소통 채널에서 일정 수준 이상 성장한 뒤 새로운 목표가 부족하다는 의견이 제기돼 왔다고 설명했다. 장기간 플레이한 이용자를 중심으로 성장 동기와 육성 방향에 대한 요구가 있었다는 설명이다.

이번 신규 장비는 기존 장비를 단순히 대체하는 상위 장비가 아니라 새로운 성장 축을 제공하는 콘텐츠로 설계됐다. 이용자는 신규 장비를 통해 기존과 다른 육성 전략을 선택할 수 있고, 성장 과정에서 다양한 선택지를 활용할 수 있다.

밸로프는 기존 장비의 가치가 과도하게 훼손되지 않도록 시스템을 구성했다고 설명했다. 이용자는 기존 성장 시스템과 신규 장비 시스템을 함께 활용해 성장 콘텐츠를 이어갈 수 있다.

감사제를 기념한 신규 코스튬과 신규 페어리도 공개된다. 신규 코스튬과 페어리는 감사제 콘셉트를 기반으로 제작됐다. 제노니아에서 코스튬과 페어리는 외형 변경 요소뿐 아니라 캐릭터 성장과 전투력 향상에 영향을 주는 성장 콘텐츠로 운영되고 있다.

이용자는 신규 코스튬과 페어리를 획득하고 성장시키는 방식으로 캐릭터를 육성할 수 있다. 신규 페어리도 감사제 콘텐츠와 함께 수집형 요소로 제공된다.

일부 코스튬을 대상으로 각성 단계도 확장된다. 코스튬 각성 시스템은 코스튬 수집 이후에도 성장 목표를 제공하는 콘텐츠로 운영돼 왔다.

이번 업데이트로 새로운 각성 단계가 추가되면서 이용자는 보유 코스튬을 활용해 추가 성장에 도전할 수 있다. 밸로프는 이번 확장을 코스튬 성장 시스템 확대의 첫 단계로 보고 있으며, 향후 더 다양한 코스튬으로 적용 범위를 넓힐 계획이다.

감사제 기념 이벤트는 신규 이용자, 복귀 이용자, 기존 이용자가 모두 참여할 수 있도록 구성됐다. 이용자는 이벤트 기간 동안 미션과 콘텐츠를 수행하고 성장에 필요한 보상을 받을 수 있다.

복구권과 재도전권 관련 이벤트도 함께 진행된다. 회사는 이용자 의견을 바탕으로 해당 이벤트를 준비했으며, 감사제 기간 동안 추가 참여형 이벤트를 순차적으로 진행할 예정이다.

밸로프 관계자는 "이번 제1회 감사제 업데이트는 신규 성장 콘텐츠와 협동 콘텐츠를 중심으로 이용자에게 새로운 목표와 즐길 거리를 제공하기 위해 준비했다"며 "앞으로도 이용자 의견을 반영해 콘텐츠 확장과 서비스 개선을 이어가겠다"고 말했다.

제노니아: 크로노브레이크 감사제 업데이트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com