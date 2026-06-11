밸로프, '클럽엠스타' 15주년 이벤트 진행

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'꿈의 나비 카드' 모아 한정 아이템 교환



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 온라인 댄스 게임 '클럽엠스타'의 서비스 15주년을 기념해 한정 콘텐츠와 이벤트를 선보인다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 특별 수집품 '꿈의 나비 카드'를 중심으로 한 교환 방식으로 운영된다.

이용자는 게임 접속과 플레이 등 콘텐츠 참여를 통해 꿈의 나비 카드를 획득할 수 있다. 획득한 카드는 15주년 전용 라운지에 등장하는 NPC '에스텔'을 통해 15주년 한정 아이템으로 교환할 수 있다.

[사진=밸로프]

15주년 전용 라운지 '퍼플드림 가든'도 운영된다. 퍼플드림 가든은 판타지 가든을 콘셉트로 제작된 한정 라운지로, 이벤트 기간 동안만 열린다. 해당 라운지에는 15주년 전용 NPC 에스텔이 배치되며, 이용자는 이곳에서 이벤트 아이템 교환과 15주년 기념 콘텐츠를 이용할 수 있다.

신규 상품도 함께 판매된다. 밸로프는 인기 액세서리로 구성된 '리턴 쥬얼 럭키박스 5탄'과 신규 홈 리모델링 아이템이 포함된 '캔디 럭키박스'를 선보인다. 회사는 이를 통해 캐릭터와 공간 꾸미기 요소를 추가한다고 설명했다.

게임 내 이벤트를 통해 '엠스타 굿즈 교환권'도 제공된다. 해당 교환권을 보유한 이용자는 15주년 한정 굿즈 추첨에 참여할 수 있다. 밸로프는 게임 아이템 외에도 클럽엠스타 관련 굿즈를 마련했다고 밝혔다.

밸로프 관계자는 "클럽엠스타가 15주년을 맞이할 수 있었던 것은 오랜 시간 함께해 준 이용자들의 관심 덕분"이라며 "15주년을 기념해 준비한 한정 라운지와 이벤트, 굿즈 교환 혜택을 통해 이용자들이 게임을 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했다.

클럽엠스타 15주년 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com