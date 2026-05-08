밸로프, 라스트오리진2 개발 착수

AI 핵심 요약beta
- 밸로프는 8일 라스트오리진 IP 활용 후속작 라스트오리진2 개발에 착수했다.
- 신작은 지구에서 우주로 세계관 확대하고 스토리 콘텐츠를 전작보다 키웠다.
- IP 확장으로 수익 다변화와 일본 시장 협업 논의를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프는 자사 서브컬처 지식재산권(IP) '라스트오리진'을 활용한 후속작 '라스트오리진2(가칭)' 개발에 착수했다고 8일 밝혔다.
라스트오리진2는 밸로프가 보유한 기존 IP를 기반으로 추진하는 첫 신규 개발 프로젝트다. 회사는 이번 신작을 통해 신규 개발 파이프라인을 가동하고 IP 중심의 성장 모델을 구축할 계획이다.
신작은 전작 라스트오리진의 세계관을 계승한다. 배경은 지구에서 우주로 확장해 장기적인 시리즈 전개가 가능한 구조로 설계된다. 회사는 스토리, 콘텐츠 규모, 캐릭터 구성 등을 전작보다 확대하는 것을 목표로 하고 있다.
밸로프는 라스트오리진 IP를 단일 타이틀에서 복수 프로젝트로 확장하고 있다. 최근 발표한 '라스트오리진 R+' 글로벌 서비스를 통해 기존 작품의 서비스 지역과 대상을 넓히는 한편 라스트오리진2 개발을 통해 후속 콘텐츠 개발도 병행한다. 회사는 이를 통해 IP 수명 연장과 수익 구조 다변화를 추진한다.
회사 측에 따르면 라스트오리진2는 개발 착수 단계에서 투자, 공동 개발, 퍼블리싱 등과 관련한 협업 제안을 받은 상태다. 밸로프는 지난해부터 일본 주요 플랫폼 사업자와 후속작 개발 투자 조건, 서비스 구조, 전략 등을 논의해 왔다.
이 과정에서 일본 시장 단독 서비스 가능성과 현지 이용자 성향을 반영한 콘텐츠 연출, 개발 방향성도 검토되고 있다.
신재명 밸로프 대표는 "라스트오리진2는 단순한 후속작이 아니라 당사가 신규 개발에 나서는 첫 프로젝트라는 점에서 내부적으로 상징성이 큰 타이틀"이라며 "축적된 IP와 개발 노하우를 바탕으로 중장기 성장을 견인할 콘텐츠로 육성할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com