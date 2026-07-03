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아이엘, 아이엘모빌리티 100% 편입

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AI 핵심 요약

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  • 아이엘이 3일 아이엘모빌리티 잔여 지분을 취득했다.
  • 아이엘모빌리티는 휴머노이드 실증 생산거점이다.
  • 아이엘은 AI 개선·로봇 생산 거점으로 키우겠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 자동차 부품 전문 자회사 아이엘모빌리티의 잔여 지분을 추가 취득해 100% 자회사로 편입한다고 3일 밝혔다.

아이엘모빌리티는 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 자동차 부품 양산 사출공정에 투입해 산업 현장 실증을 진행 중인 생산 거점이다. 회사에 따르면 이곳에서 반복 작업 수행, 자재 이송, 공정 보조 등 실제 제조 환경에서 발생하는 다양한 운영 데이터를 축적하며 휴머노이드 인공지능(AI) 성능을 지속적으로 개선하고 있다.

이번 완전 자회사 편입은 휴머노이드 실증과 운영 데이터 확보, AI 학습, 기술 개선까지 이어지는 전 과정을 그룹 차원에서 일원화하기 위한 전략적 결정이다. 연구개발(R&D), 생산, 품질, 운영 등 핵심 기능을 통합해 의사결정 속도를 높이고 피지컬 AI 기술 경쟁력을 강화할 방침이다.

아이엘봇 C2, 아이엘모빌리티 현장. [사진=아이엘]

아이엘은 실제 제조 현장에서 축적되는 운영 데이터를 바탕으로 제조 환경에 최적화된 AI 모델을 지속적으로 개선하고, 향후 다양한 산업 분야로 피지컬 AI 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다. 축적된 제조 역량과 생산 인프라를 바탕으로 아이엘모빌리티를 휴머노이드 로봇 생산 및 피지컬 AI 거점으로 육성해 미래모빌리티 사업의 핵심 생산기지로 발전시킬 예정이다.

아이엘 관계자는 "휴머노이드 운영 데이터 확보부터 AI 개선까지 모든 과정을 하나의 체계로 통합하는 한편, 향후에는 휴머노이드 로봇 생산 거점으로도 육성해 피지컬 AI 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다. 아이엘은 휴머노이드 공급과 운영, 데이터 확보, AI 개선, 로봇 서비스(RaaS) 사업으로 이어지는 선순환 구조를 구축하며 피지컬 AI 운영 데이터 플랫폼 기업으로의 전환을 가속하고 있다.

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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