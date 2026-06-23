"아이엘, 휴머노이드 사업 본격화…제조 데이터로 승부수" - 지엘리서치

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지엘리서치는 23일 아이엘이 피지컬 AI 기반 휴머노이드 로봇 사업을 본격화하며 기존 모빌리티 사업에 이어 새로운 성장동력을 확보하고 있다고 분석했다. 제조 현장에서 축적한 운영 데이터를 기반으로 휴머노이드 사업을 확대하는 한편 전고체 배터리 기술까지 확보하며 로봇 기업으로 체질 전환에 나서고 있다는 평가다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "아이엘은 북미향 자동차 램프 적용 차종 확대와 ITS 사업 성장으로 기존 사업의 안정적인 성장을 이어가는 가운데 휴머노이드 로봇 사업을 핵심 성장축으로 육성하고 있다"며 "제조 현장 운영 데이터 확보와 전략적 파트너십을 기반으로 사업화 속도를 높이고 있다"고 분석했다.

아이엘은 LED용 실리콘 렌즈와 지능형교통시스템(ITS), 차량용 LED 모듈 및 자동차 의장부품 등을 주력 사업으로 영위하고 있다. 최근에는 북미 완성차 업체향 자동차 램프용 실리콘 렌즈 공급 확대에 대응하기 위해 생산능력(CAPA) 증설 투자를 결정했으며, 아이트로닉스를 통한 ITS 사업도 성장세를 이어가고 있다. 지난 5월에는 107억원 규모의 다차로 하이패스 제조구매 사업을 수주했다.

아이엘 로고. [사진=아이엘]

신규 성장동력으로는 휴머노이드 사업이 부각되고 있다. 아이엘은 천안 스마트팩토리와 화성 공장 생산현장에 자체 개발한 '아이엘봇'을 투입해 누적 운영시간 2389시간, 운영 데이터 43만7403건을 확보했다. 연내 500만건 이상의 운영 데이터를 축적하는 것이 목표다.

박 연구원은 "제조 현장에서 반복적으로 축적되는 데이터는 피지컬 AI 학습의 핵심 자산"이라며 "실제 공정 적용 기간이 길어질수록 로봇 운영 노하우와 데이터 축적량이 증가해 후발주자와의 격차를 만들 수 있다"고 설명했다.

사업화도 본격 진행되고 있다. 아이엘은 최근 국내 H사와 약 30억원 규모의 아이엘봇 공급계약을 체결했으며, 국내 AI·통신 기업과도 아이엘봇 H2 공급계약을 맺었다. 아이엘봇 H2는 다관절 핸드 시스템과 RGB-D 카메라, 멀티센서 인지 시스템 등을 탑재한 휴머노이드 로봇으로 제조와 물류뿐 아니라 서비스 분야까지 적용 범위를 확대할 수 있는 모델이다.

글로벌 휴머노이드 기업 애지봇과의 협력도 주목된다. 아이엘은 애지봇과 최고 등급인 VAP(Value Added Partner) 파트너 계약을 체결하고 피지컬 AI 기반 휴머노이드 공동개발 및 양산 협력을 추진하고 있다. 제조 공정 데이터와 운영 노하우를 애지봇의 하드웨어 기술과 결합해 한국형 휴머노이드 플랫폼을 구축한다는 계획이다.

수익 모델도 단순 로봇 판매를 넘어선다. 아이엘은 로봇 하드웨어 공급 이후 현장 솔루션, 유지보수, 데이터 기반 소프트웨어 업데이트, 렌탈 및 구독형 서비스(RaaS)로 사업을 확대해 반복 매출 구조를 구축할 계획이다. 지엘리서치는 2026년 휴머노이드 사업 부문 매출액 109억원, 영업이익 21억8000만원을 기록할 것으로 전망했다.

전고체 배터리 사업도 중장기 성장동력으로 꼽혔다. 아이엘은 리튬메탈 음극 기반 전고체 배터리 핵심 특허 등록과 국제특허(PCT) 출원을 완료했으며, 해당 기술을 향후 휴머노이드 로봇용 고에너지밀도 전원 솔루션으로 확장할 계획이다.

박 연구원은 "휴머노이드 로봇은 고출력과 경량화, 장시간 구동, 안전성을 동시에 요구한다"며 "리튬메탈 음극과 전고체 배터리 기술은 로봇용 전원 솔루션으로 확대될 수 있으며 장기적으로 로봇과 전장, 에너지를 연결하는 핵심 기술이 될 것"이라고 평가했다.

nylee54@newspim.com