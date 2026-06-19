아이엘, 포스코이앤씨와 36억원 조명기구 공급계약

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포스코이앤씨 대상 2026년도 조명기구 및 자재 공급

안정적 수주 기반 확보…기존 사업 경쟁력 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 포스코이앤씨와 약 36억원 규모의 2026년도 조명기구 단가계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 계약은 포스코이앤씨가 추진하는 건설 프로젝트에 조명기구 및 관련 자재를 공급하는 것으로, 계약기간은 오는 2027년 5월까지다.

아이엘은 독자적인 실리콘렌즈 기술을 바탕으로 건설 및 산업용 조명 시장에서 경쟁력을 확보해 왔으며, 주요 건설사를 중심으로 안정적인 공급 실적을 이어가고 있다. 높은 내구성과 광효율을 갖춘 기술력으로 지속적인 수주 확대를 추진 중이다.

최근 120억원 규모의 한국도로공사 하이패스 노후교체 사업 수주와 이번 포스코이앤씨 공급계약 체결을 통해 기존 사업의 수주 경쟁력을 확인했다.

아이엘 로고. [사진=아이엘]

아이엘은 조명 및 ITS(지능형교통시스템) 사업을 통해 안정적인 현금흐름을 확보하는 한편, 휴머노이드 로봇과 피지컬AI 사업을 본격화하고 있다. 기존 사업에서 나오는 수익을 바탕으로 휴머노이드 공급 확대, 피지컬AI 운영 데이터 플랫폼 구축, 차세대 배터리 기술 개발 등에 투자를 지속 확대하고 있다. 최근 국내 기업 대상 약 30억원 규모의 휴머노이드 공급계약을 체결하며 피지컬AI 사업의 상용화 단계에 진입했다.

회사 관계자는 "조명과 ITS 사업을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 동시에 휴머노이드, 피지컬AI, 차세대 배터리 분야에 대한 투자를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com