아이엘, 휴머노이드 운영 데이터 43만건 확보…연내 500만건 목표

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170억원 투자 유치·초도 공급 계약 체결, 플랫폼 고도화 투자 집중

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 '아이엘봇(ILBOT)' 운영을 통해 누적 운영시간 2389시간, 운영 데이터 43만7403건을 확보했다고 5일 밝혔다.

이번 데이터는 실제 산업 현장에서 축적됐다. 세부적으로는 ▲작업 수행 데이터 21만432건 ▲이동 경로 데이터 21만432건 ▲배터리 충·방전 데이터 1만4352건 ▲장애·복구 데이터 2187건으로 구성된다. 아이엘은 확보된 데이터를 기반으로 작업 예측 알고리즘, 자율 이동 경로 최적화, 에너지 효율 개선, 장애 대응 자동화 등 휴머노이드 운영 AI 기술 고도화를 추진하고 있다.

아이엘은 현재 제조 현장을 중심으로 휴머노이드 운영 범위를 확대하고 있으며, 연내 누적 데이터 규모를 500만건 이상으로 늘릴 계획이다. 확보된 데이터는 자율 이동, 에너지 관리, 작업 성공률 개선, 장애 예측 및 대응 기술 고도화에 활용되고 있으며, 향후 산업별 맞춤형 피지컬AI 모델 개발에도 적용될 예정이다.

[사진=아이엘]

아이엘은 최근 휴머노이드 초도 공급 계약을 체결하고 약 170억 원 규모의 전략적 투자 유치에도 성공했다. 확보한 자금은 휴머노이드 공급 확대와 데이터 확보 인프라 구축, AI 기반 운영 플랫폼 고도화에 투자할 계획이다.

아이엘 관계자는 "피지컬AI 시대에는 로봇 하드웨어 자체보다 실제 산업 현장에서 축적되는 데이터가 장기 경쟁력을 결정하는 핵심 자산"이라며 "연내 데이터 규모를 500만건 이상으로 확대해 산업 현장 중심의 피지컬AI 플랫폼 경쟁력을 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com