아이엘, 산업용 4족 로봇 'L1 맥스' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

평지 시속 28km, 계단·경사면도 자율 주행…24시간 무인 운영 가능

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아이엘이 산업 현장용 자율주행 4족 로봇 '아이엘봇 L1 맥스'를 1일 정식 출시했다고 밝혔다.

회사에 따르면 L1 맥스는 4족 보행 로봇의 험지 주행 능력과 바퀴형 로봇의 고속 이동 성능을 결합한 하이브리드 구동 플랫폼이다. 평지에서는 최대 시속 28km로 이동 가능하며, 계단·경사면·장애물 구간에서는 4족 보행 모드로 전환해 다양한 산업 환경에서 안정적으로 운용할 수 있다.

L1 맥스는 단순 로봇 판매가 아닌 산업 현장 데이터를 확보하는 '이동형 피지컬AI 플랫폼'으로 육성할 계획이다. 장거리 감지 라이다(LiDAR), 열화상 센서, 고해상도 광학 카메라 등을 기반으로 데이터센터, 발전소, 플랜트, 물류센터, 제조공장 등에서 자율 순찰과 설비 점검을 수행한다.

[사진=아이엘]

또한 AI 비전 기술을 활용해 설비 균열, 파손, 누유, 과열 등 이상 징후를 실시간 감지하고 관제 시스템에 데이터를 전송할 수 있다. 자동 충전 시스템과 원격 관제 기능을 통해 24시간 무인 운영이 가능하며, IP67 등급 방수·방진 성능과 영하 20도~영상 55도 환경에서도 안정적으로 운용하도록 설계됐다.

아이엘은 현재 제조 현장에 적용 중인 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 C2'와 L1 맥스를 연계해 이동·정찰·점검은 4족 로봇이 수행하고 작업 수행은 휴머노이드가 담당하는 통합 운영 구조를 구축할 계획이다. 이를 통해 산업 현장에서 발생하는 다양한 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합하고 피지컬AI 생태계를 확대해 나갈 방침이다.

회사는 향후 제조·물류·에너지·플랜트 분야를 중심으로 축적되는 산업 데이터를 기반으로 로봇 운영 서비스(RaaS)와 피지컬AI 솔루션 사업으로 확장해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com