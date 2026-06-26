아이엘, 에스텍시스템과 로봇 보안·시설관리 시장 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 국내 종합 보안·시설관리 전문기업 에스텍시스템과 피지컬AI 기반 보안·시설관리 시장 공동 진출을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

에스텍시스템은 지난해 연결 기준 매출 9752억원, 영업이익 288억원을 기록한 국내 대표 보안솔루션 전문기업이다. 통합 보안을 비롯해 시설관리(FM), 주차관리, 방역·방제, 환경관리 등 전국 단위 사업 인프라를 갖추고 있으며 계열사를 포함해 약 2만명의 인력이 근무하고 있다.

양사는 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 H2'와 자율주행 4족 로봇 '아이엘봇 L1 맥스'를 활용한 차세대 통합 보안·시설관리 서비스를 공동 추진할 계획이다. 아이엘봇 H2는 고객 응대, 안내, 순찰, 시설 점검 등 사람 중심의 업무를 수행하고, 아이엘봇 L1 맥스는 발전소, 데이터센터, 플랜트, 물류센터, 대형 빌딩 등에서 자율주행 기반 순찰과 이상 감지 업무를 담당한다.

아이엘 송성근의장(왼쪽)과 에스텍시스템 이병화 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=아이엘]

회사에 따르면 양사는 기존 인력 중심 보안·시설관리 시장을 피지컬AI 기반 통합 운영 체계로 전환하는 데 협력할 예정이다. 로봇은 반복 순찰과 시설 점검, 이상 징후 감지 등의 업무를 수행하고, 이상 상황 발생 시 에스텍시스템의 전문 현장 인력과 연계해 즉시 확인·대응하는 형태로 운영된다. 이 과정에서 생성되는 운영 데이터를 축적해 AI 성능과 현장 운영 효율을 함께 고도화할 계획이다.

아이엘은 이번 협력을 통해 실제 산업 현장에서 생성되는 대규모 운영 데이터를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 확보된 데이터는 피지컬AI 로봇 운영 플랫폼 고도화에 활용되며, 향후 RaaS(Robot as a Service) 사업으로 확대될 예정이다.

회사 관계자는 "이번 협력은 단순한 로봇 공급이 아니라 국내 최대 규모 보안·시설관리 시장을 피지컬 AI 기반으로 전환하는 첫 단계"라며, "휴머노이드와 4족 로봇을 활용한 최적의 운영 체계를 구축하고, 이를 통해 확보되는 운영 데이터를 기반으로 대한민국 대표 피지컬 AI 운영 데이터 플랫폼 기업으로 성장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이어 "보안·시설관리 분야는 향후 휴머노이드 로봇의 가장 빠른 상용화 시장 중 하나가 될 것으로 예상된다"며, "에스텍시스템과의 협력을 시작으로 국내 보안·시설관리 분야에서 피지컬 AI 로봇의 활용 가능성을 검토하고, 향후 다양한 협력 방안을 모색해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

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