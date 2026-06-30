아이엘, 화웨이 출신 정문식 박사 AI 최고책임자 영입

Physical AI 연구소 신설…휴머노이드 운영 데이터 기반 차세대 AI 모델 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘이 정문식 박사를 초대 Chief AI Officer(CAIO)로 선임하고 Physical AI 연구소를 출범한다고 30일 밝혔다.

정 CAIO는 KAIST 기계공학 박사 출신으로 삼성전자 종합기술원과 무선사업부를 거쳐 화웨이 ICT 부문 Chief Expert 및 HCI Lab Director를 역임했다. 서울대학교 AI연구원에서 Physical AI를 중심으로 World Model, LAM(행동생성모델) 등 제조·로봇 분야 차세대 인공지능 연구를 수행해왔으며, 생성형 AI, Computer Vision, On-Device AI, Human-Robot Interaction(HRI) 등 다양한 분야에서 20년 이상 연구개발과 사업화를 주도했다.

회사에 따르면 이번 선임은 휴머노이드 산업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있는 AI와 운영 데이터 역량을 강화하기 위한 전략적 결정이다. 아이엘은 Physical AI 연구소를 신설해 휴머노이드 '아이엘봇(ILBOT)' 운영 과정에서 축적되는 산업 현장 데이터를 기반으로 차세대 Physical AI 모델 개발 체계를 구축할 계획이다.

제조, 물류, 시설관리, 서비스 등 실제 산업 현장에서 생성되는 운영 데이터를 활용해 로봇 행동지능, 자율 의사결정, 작업 최적화, World Model 기반 추론 기술, LAM 기술 등을 고도화하고 산업 특화 Physical AI 모델 개발을 추진할 예정이다.

정문식님 프로필 사진. [사진=아이엘]

아이엘은 현재 다양한 산업 현장에서 휴머노이드를 운영하며 작업 수행, 이동 경로, 충전 및 배터리 운영, 장애 대응 등 실제 현장 데이터를 지속적으로 축적하고 있다. 이러한 운영 데이터는 향후 Physical AI 모델 학습과 성능 고도화를 위한 핵심 자산으로 활용될 예정이다.

정 CAIO를 중심으로 국내외 AI 핵심 인재 확보를 본격화하고 산학연 협력 생태계 구축에도 나설 계획이다. 서울대학교를 비롯한 국내외 주요 대학 및 연구기관과의 공동 연구를 확대하는 한편, Physical AI 분야 핵심 연구인력 영입을 지속 추진해 세계 수준의 AI 연구 조직을 구축한다는 방침이다. 아울러 AI·로봇·첨단제조 분야 국가 연구개발(R&D) 사업과의 연계 및 협력 가능성을 검토하며, Physical AI 핵심 기술 확보와 산업 현장 적용 확대를 위한 기반을 단계적으로 마련해 나갈 계획이다.

정문식 CAIO는 "Physical AI 시대에는 실제 산업 현장에서 생성되는 데이터와 이를 학습하는 AI 모델이 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "아이엘이 확보한 휴머노이드 운영 데이터와 산업 현장 경험을 기반으로 글로벌 수준의 Physical AI 기술과 AI 에이전트 개발에 집중하겠다"고 말했다.

송성근 아이엘 의장은 "휴머노이드 산업은 하드웨어 중심 경쟁에서 운영 데이터와 AI 중심 경쟁으로 빠르게 전환되고 있다"며 "정문식 CAIO 영입과 Physical AI 연구소 출범은 아이엘이 확보한 운영 데이터 자산을 AI 경쟁력으로 연결하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com