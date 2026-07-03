예천 소·돼지농장서 구제역 잇따라 발생…확산 차단 주력

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구제역 감염항체 검출 해당농장 500m내 농장검사서 확인

발생 농장 주변 출입 통제…48시간 일시이동중지 발령

경북도, 긴급백신접종·감염축 가축처분 실시…철저 신고 당부

[예천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 예천의 돼지 농장(1호)과 또 다른 소 농장에서 구제역이 잇따라 발생해 방역당국이 비상 방역에 들어가는 등 확산 차단에 주력하고 있다.

3일 경북도에 따르면 지난 25일 영주 소재 도축장 환경 검사에서 구제역 항원이 검출된 것과 관련해, 역학 관계가 있는 돼지 농가와 500m 내 농장 정밀 검사 결과 예천 소재 돼지 농장(1호)과 소 농장(5호)에서 구제역이 발생했다고 이날 밝혔다.

경북 예천의 돼지농장과 또 다른 소 농장에서 구제역이 잇따라 발생해 방역당국이 비상 방역에 들어가는 등 확산 차단에 주력하고 있다.[사진=경북도]2026.07.03 nulcheon@newspim.com

해당 농장은 지난 6월 28일 구제역 항원에서 음성으로 판정됐으나 항체 검사에서 구제역 NSP 항체(해당 농장이 과거 구제역에 감염된 것으로 추정될 수 있음)가 검출됐다. 이에 따라 구제역 긴급 행동 지침(SOP)에 따라 해당 돼지 농장 반경 500m 이내 소 농장에 대한 정밀 검사를 진행한 결과 돼지 농장 1호 14두, 소 농장 5호 24두에서 구제역 항원 양성으로 최종 확인됐다.

항원 양성이 확인되자 경북도는 가축 위생 방역 지원 본부 초동 방역팀을 투입해 발생 농장 출입을 전면 통제했다.

또 추가 확산 차단 위해 해당 농장의 구제역 발생 개체에 대해 긴급 가축 처분과 함께 농장 진입로, 주요 길목에 긴급 이동 통제 초소를 설치했다.

방역 당국은 또 예천군과 인접한 6개 시·군(안동, 영주, 상주, 문경, 의성, 충북 단양)의 위기경보를 최고 수준인 '심각' 단계로, 그 외 지역은 '주의' 단계로 격상하고 우제류, 관련 종사자와 축산 차량에 대해 3일 오전 10시를 기해 '48시간 일시 이동 중지(Standstill)' 조치했다.

또 우제류 전체에 대한 긴급 백신 접종을 실시하는 등 고강도 차단 방역 조치에 돌입했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 "돼지와 소 농장에서 구제역이 발생함에 따라 주변 축산 농가로의 전파를 막는 것이 가장 시급한 과제"라며 "예천 및 인근 시·군 축산 농가에서는 긴급 백신 접종을 빠짐없이 실시하고 농장 내외부의 철저한 소독, 외부인 및 차량의 출입 금지 등 최고 수준의 차단 방역을 유지하고, 의심 증상 발견 즉시 신속하게 신고해 줄 것"을 당부했다.

nulcheon@newspim.com