합수본, '투표지 보관상자 폐기 의혹' 송파구 선관위 관계자 소환

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송파구 선거담당관·선관위원 등 6명 참고인 조사

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위한 검·경 합동수사본부(합수본)가 3일 '투표용지 보관상자 폐기' 의혹과 관련해 송파구 선거관리위원회 관계자를 소환한다.

법조계에 따르면 합수본은 이날 '투표용지 보관상자' 담당 송파구 선관위 관계자와 송파구 선관위 선거담당관, 선관위원 2명, 송파구 자치행정과 선거대책반 1명, 서초구 선관위 관계자 1명 등 6명을 참고인으로 불러 조사한다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위한 검·경 합동수사본부(합수본)가 3일 '투표용지 보관상자 폐기' 의혹과 관련해 송파구 선거관리위원회 관계자를 소환한다. 사진은 노태악 전 중앙선거관리위원장이 지난 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 제3차 전체회의에서 생각에 잠긴 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

합수본은 잠실7동 제2투표소 투표용지 보관 상자가 법원의 현장검증 이전에 폐기된 경위 등을 집중적으로 확인할 전망이다. 서울동부지법은 지난달 10일 현장 검증에 나섰지만 보관 상자가 폐기돼 검증이 무산됐다.

중앙선관위는 해당 투표용지 보관상자가 법원의 현장검증 전에 폐기된 이유에 대해 "증거 보전 대상 물품임을 인지하기 전에 자체 폐기 일정에 따라 정상적으로 폐기된 것"이라고 해명했지만, 한 시민이 고발장을 제출하면서 합수본 수사 대상이 됐다.

해당 상자는 선관위의 투표용지 관리 실태를 보여주는 핵심 증거 중 하나였다. 이 상자 겉면에는 '투표용지 인쇄 매수 1900매' 문구가 적혀 있었는데, 이는 해당 투표소 선거인수(3856명)의 절반에 미치지 않는 규모다. 이에 '투표용지 최소 50% 인쇄 지침'에도 미달했다는 지적이 나왔다.

hong90@newspim.com