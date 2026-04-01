'고위직부터 솔선수범' 용산구, 청렴 리더단 발족…부패 예방 총력

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 용산구는 지난달 30일 구청장 주재로 '2026 제1차 청렴회의'를 개최하고, '구민 행복, 청렴 용산'을 만들기 위한 강력한 반부패 시책에 박차를 가했다고 1일 밝혔다.
청렴회의에서는 구청장을 비롯, 실·국·소장 등 고위 간부들로 구성한 '청렴 리더단'을 발족했다. 회의에 참석한 간부 공무원들은 관행적 부패 척결과 공정한 조직문화 조성을 위한 실천 다짐을 직접 작성하며 청렴 의지를 다졌다.
실천 다짐에는 ▲청렴한 용산! 구청장이 앞장서겠습니다 ▲청렴은 용산 간부의 솔선수범으로부터 ▲불공정한 갑질 행위 근절 ▲행동으로 증명하는 청렴 등 고위 공직자가 솔선수범해 지켜야 할 핵심 강령이 담겼다. 이날 발족한 청렴 리더단은 청렴 핵심과제 추진 관련 이행 상황을 점검하고 다양한 청렴 시책에 참여하며 올해 10월까지 운영한다.
이와 함께 구는 '2026년 반부패 청렴정책 추진계획'을 공유하고 심도 있는 논의를 진행했다. 올해 취약 분야 집중 개선을 목표로 ▲용산구 청렴 리더단 운영 ▲내부 목소리 청취 '청렴 조직진단' ▲저연차 직원 대체처분 도입 ▲청렴 체감형 인식개선 교육 ▲구민 감사관 운영 등 입체적인 정책을 전개할 계획이다.
한편 이날 회의를 시작으로 올해 2~3차 청렴회의도 예정됐다. 2~3차 회의에서는 핵심 추진과제에 대한 실질적인 이행 여부를 점검하고 부진 과제에 대한 고위직 차원의 원인을 분석하고 해결 방안을 강구할 예정이다.
박희영 용산구청장은 "청렴은 공직자가 갖춰야 할 가장 기본적이고 핵심적인 덕목이자 구정 발전의 든든한 밑거름"이라며 "고위 간부들의 굳건한 청렴 다짐을 시작으로 전 직원이 한마음 한뜻으로 동참해, 구민 모두가 공감하고 신뢰할 수 있는 용산구를 만들어가겠다"고 전했다.
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