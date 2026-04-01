롯데시네마, 업계 최초 '챗GPT' 전용 앱 론칭…대화형 예매 지원

일상 언어로 영화 검색·상영 시간표 확인 등 원스톱 제공

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 국내 영화관 업계 최초로 'ChatGPT(챗GPT)' 앱을 개설해 챗GPT 내에서 대화하며 영화 정보를 탐색할 수 있는 서비스를 선보임으로써 고객 경험 혁신에 속도를 낸다고 1일 밝혔다.

롯데시네마가 선보이는 이번 서비스는 챗GPT 내에서 별도의 검색 없이 대화만으로 영화 관람의 핵심 정보를 확인할 수 있는 인터페이스다. 주요 기능으로는 ▲개봉 영화 검색 ▲실시간 예매율 순위 ▲상영 시간표 확인 ▲전국 롯데시네마 지점 정보 탐색 등이 포함돼 영화 관람의 모든 과정을 AI(인공지능) 기반 대화 방식으로 지원한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마, ChatGPT 앱 서비스 론칭 [사진=롯데시네마] 2026.04.01 taeyi427@newspim.com

챗GPT 메뉴 탭에서 '앱'을 선택한 뒤 검색 창에 '롯데시네마'를 찾아 '연결하기'와 '채팅 시작'을 클릭하면 챗GPT에서 '롯데시네마'를 호출할 수 있다.

이후 "지금 가장 빨리 볼 수 있는 영화 알려줘", "잠실역 근처 영화관 위치와 상영 시간 알려줘" 등 일상적인 문장으로 질문하면 롯데시네마 앱에서 제공하는 예매 순위, 상영 스케줄 등의 정보를 보여준다. 위젯을 클릭하면 롯데시네마 앱으로 이동해 바로 예매할 수 있으며 상세 정보도 확인할 수 있다.

AI는 사용자의 의도를 정확히 파악해 롯데시네마 앱의 데이터를 바탕으로 최적의 맞춤형 결과를 제시한다. 이는 앱 메뉴 창을 오가며 직접 정보를 찾아야 했던 번거로움을 획기적으로 줄여주는 '지능형 비서' 역할을 수행한다.

롯데시네마는 이번 서비스를 통해 기존 버튼 중심의 복잡한 사용자 환경(UI)에 익숙하지 않은 고객들도 대화만으로 손쉽게 정보를 얻을 수 있도록 배려했다. 특히 일상적인 대화형 문장 처리를 통해 질문의 맥락을 이해하므로 디지털 기기 조작에 서툰 관객부터 빠른 정보를 원하는 MZ세대까지 전 연령층의 정보 접근성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

또 챗GPT를 통한 대화형 진입 창구는 기존 롯데시네마 공식 앱의 기능을 보조함과 동시에 고객이 원하는 정보에 도달하는 단계를 최소화해 주는 탐색 도구가 될 전망이다.

롯데시네마는 이번 서비스 론칭을 기념해 영화 및 스위트샵(매점) 콤보 할인이 가능한 모바일 전용 쿠폰을 준비했다. 또한 롯데시네마 앱 마케팅 수신 동의 고객에게는 추가 혜택을 제공할 예정이다.

롯데시네마 관계자는 "이번 챗GPT 서비스는 고객들이 영화를 선택하고 영화관을 방문하기까지의 여정에서 발생하는 번거로움을 기술적으로 해결하기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 최신 AI 기술을 선제적으로 도입해 단순한 영화 상영을 넘어 스마트하고 차별화된 고객 경험 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 롯데시네마는 향후 AI 기반의 정보 탐색 환경을 지속적으로 고도화해 고객 취향을 분석한 정교한 영화 추천 시스템 등 더욱 발전된 AI 서비스를 순차적으로 공개할 예정이다.

taeyi427@newspim.com