정희용 "민주, 진상규명 의지 있다면 투표용지 특검 추진 피하지 말라"

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"국정조사만으론 부족…지금 당장 특검 논의 나서라"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 11일 투표용지 부족 사태에 대해 "민주당이 철저한 진상규명에 대한 확고한 의지가 있다면, 특검 추진을 피하지 마십시오"라고 촉구했다.

정 사무총장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 정권 지난 1년간 5개의 특검을 강행했던 민주당이 '투표용지 부족'이라는 초유의 사태를 두고는 유달리 미온적인 태도를 보이고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 일부지역의 '송파구의 투표용지 부족' 관련 입장 발표를 하고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

그는 "정청래 민주당 대표는 '국회 국정조사 특위를 가동해 철저히 진상규명하고 특검을 통한 진상 규명도 게을리하지 않겠다'고 말하면서도 정작 특검에 대한 구체적인 언급은 없다"며 "민주당 수석대변인은 '국정조사가 선행돼야 하고 이후 특검을 하는 게 관례'라는 말도 했다"고 전했다.

이어 "지금껏 5개의 특검을 밀어붙였고, 대통령의 죄를 지우겠다며 또다시 '공소 취소' 특검 추진을 시도하려는 민주당이 할 말은 아닌 것 같다"고 비판했다.

정 사무총장은 "하나씩 드러나고 있는 선관위 부실 관리 실태는 납득하기 어려운 수준을 넘어 충격적"이라며 "공식 회의 한번 없이 사무총장·실장의 전결로 투표지 축소 인쇄를 결정했고, 용지 부족 상황 발생 시 절차와 역할 분담 등의 가이드라인조차 없었다"고 꼬집었다.

그러면서 "실제 투표용지 부족 사태가 발생한 송파구의 한 투표소에 용지가 추가 이송되기까지 6시간이 걸린 것으로 알려졌고, 일부 투표소의 투표 중단 시간은 정확히 집계되지도 않은 것으로 파악됐다"고 지적했다.

아울러 "투표용지 부족분도 처음에는 4726장으로 보고됐지만 이후 새로 제출한 자료에는 7194장으로 늘어나는 등 선관위의 발표조차 신뢰하기 어렵다"고 덧붙였다.

정 사무총장은 "국민의 신성한 권리인 참정권이 무참히 짓밟힌 이번 사태에 대한 국민적 분노를 국정조사만으로는 낱낱이 밝힐 수 없다"며 "특검은 정치적 유불리에 따라 선택적으로 꺼내 드는 카드가 아니다"라고 강조했다.

마지막으로 "지금 당장 특검 추진 논의에 나설 것을 촉구한다"고 목소리를 높였다.

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