토박스코리아, 멜리사 팝업스토어 6곳 추가 운영

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성인용 멜리사 판매량 전년 대비 50% 이상 증가



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유아동 패션 기업 토박스코리아가 여름 시즌을 맞아 브랜드 '멜리사(Melissa)' 팝업스토어 운영을 확대한다.

11일 토박스코리아는 앞서 서울·경기 등 수도권에서 진행한 멜리사 팝업스토어 성과를 기반으로 6곳의 팝업스토어를 추가 운영한다고 밝혔다. 회사는 이를 통해 올해 2분기 매출 성장세를 이어간다는 계획이다.

멜리사는 브라질 젤리슈즈 브랜드다. 토박스코리아는 멜리사가 국내에서 여아 고객층을 중심으로 인지도를 확보해 왔으며, 최근에는 성인 여성용 라인업을 강화해 2030세대와 4050 고객층으로 판매 대상을 넓히고 있다고 설명했다.

토박스코리아는 앞서 수도권 주요 상권을 중심으로 총 6곳의 멜리사 팝업스토어를 운영했다. 회사는 해당 기간 누적 방문객이 약 5만명으로 자체 추산된다고 밝혔다.

토박스코리아 로고. [사진=토박스코리아]

회사는 기존 팝업스토어 운영 결과를 바탕으로 추가 팝업스토어 6곳을 운영하기로 했다. 이번 팝업스토어는 서울·경기 중심의 수도권을 넘어 부산 등 주요 지역으로 운영 범위를 넓힌다. 토박스코리아는 이를 통해 신규 고객 접점을 확대한다는 방침이다.

멜리사는 최근 성인 여성용 라인을 중심으로 발레리나 스타일 플랫슈즈와 플랫폼 샌들 등 여름 시즌 제품군을 확대하고 있다. 회사에 따르면 5월 초까지 '포제션 라인'과 '하퍼 라인'이 판매를 이끌며 성인용 멜리사 누적 판매량은 전년 동기 대비 50% 이상 증가했다.

아동용 라인인 '미니 멜리사'도 판매가 늘었다. 토박스코리아는 미니 멜리사의 누적 판매량이 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다고 밝혔다.

토박스코리아는 올해 초부터 자체 지식재산권(IP)을 보유한 브랜드와 독점 유통권을 확보한 핵심 브랜드군 '코어5'를 중심으로 사업을 전개하고 있다. 회사는 해당 전략을 바탕으로 1분기 매출 확대와 흑자전환을 달성했다고 설명했다.

5월 골든위크 기간 매출도 증가했다. 토박스코리아에 따르면 5월 1일부터 5일까지 매출액은 전년 동기 대비 10.36% 늘었다.

토박스코리아 관계자는 "멜리사는 최근 장기 독점 계약을 연장하며 국내 독점 공급권을 확보한 브랜드"라며 "여름 시즌 팝업스토어를 운영해 2분기에도 매출 성장세를 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com