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[이재명 정부 1년] 국세청, 고액체납 3.1조 징수 '사상최대'…해외은닉 339억 환수

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  • 국세청이 11일 반칙·특권 탈세 대응 성과와 2년차 세정 방향을 발표했다
  • 지난 1년간 주가조작·담합·부동산 탈세와 고액·상습 체납을 엄정 추적해 3.1조원과 해외은닉재산 339억원을 징수했다
  • 앞으로 국세외수입까지 통합 징수하는 재정수입기관으로 도약하고 AI 기반 비대면 세정서비스와 체납 일제정비를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국세청, 이재명 정부 출범 1주년 성과 발표
주가조작·담합 144건 조사…5660억 추징
부동산 투기 탈세 256건·481억 세무검증
세무조사 시기 선택…간이과세 기준 정비
'국세 징수기관→통합 재정수입기관' 도약

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 국세청이 지난 1년간 고액·상습 체납액 3.1조원을 징수하고 해외은닉재산 339억원을 징수한 것으로 나타났다.

또 주가조작이나 가격담합 행위자에 대해 총 144건의 세무조사를 실시해 5660억원을 추징했다. 부동산투기 탈세에 대해서도 256건을 조사해 481억원의 세무검증을 추진했다.

국세청은 국세 징수기관을 넘어 통합 재정수입기관(KRS)으로 도약하겠다는 목표다.

◆ 반사회적 탈세·체납 엄정대응…조세정의 구현

국세청(청장 임광현)은 11일 국민주권정부 출범 1주년을 맞아 지난 1년간 주요성과와 2년차 업무 추진방향을 발표했다.

지난 1년간 국세청은 반칙과 특권, 비정상을 빠르게 걷어내 조세정의를 바로 세우고, 세정 현장을 발로 뛰며 국민들의 목소리에 귀를 기울여 현장의 불합리를 개선하는 등 국민을 위한 세정에 열과 성을 다했다.

우선 '반칙과 특권으로 얻은 경제적 이익은 반드시 세금으로 환수한다'는 원칙 아래, 악의적 탈세에는 단호하게 대응했다.

이재명 정부 1년 국세청 주요 성과 [자료=국세청] 2026.06.11 dream@newspim.com

새 정부 첫 기획조사로, 그간 본격적으로 검증하지 못했던 '터널링(자산･이익 빼돌리기)' 업체와 주가조작 세력 등 주식시장 불공정 탈세 27건에 대한 조사를 실시해 총 2576억 원을 추징하고 38건을 범칙처분(고발 30건, 통고 8건)했다. 최근 2차로 주가조작, 터널링, 불법리딩방 등 31건을 조사('26.5월)해 건전한 자본시장을 교란하는 세력을 엄단하고 있다.

가격담합과 독과점 지위를 악용해 폭리를 취하며 서민부담을 가중시킨 물가상승 조장 탈세는 지난해 9월부터 네 차례에 걸친 대대적 조사(117건)를 실시한 결과 현재까지 3084억원을 추징하고 21건을 범칙처분(고발 4건, 통고 17건)해 조세정의 뿐만 아니라 서민 물가안정에도 기여하고 있다는 평가다.

우리 경제의 자본이 비생산적 부동산으로 쏠리지 않도록 부동산 탈세에도 엄정 대응하고 있다. 대출규제 시행 직후 증가한 외국인 고가주택 거래 검증('25.8월)을 시작으로 부동산 거래 전반의 편법 탈세유형을 빠짐없이 점검해 부동산 투기로 얻은 불로소득을 세금으로 철저히 환수하고 있다. 탈세수법이 나날이 다양해지고, 지능적으로 진화하고 있는 만큼 향후에도 가용한 수단을 모두 동원해 총력 대응해 나갈 계획이다.

이재명 정부 1년 국세청 주요 성과 [자료=국세청] 2026.06.11 dream@newspim.com

◆ 고액·상습 체납자 추적 강화…3.1조 징수 '사상최대'

국세청은 또 고액·상습 체납자에 대한 추적을 대폭 강화해 사상 최대의 성과를 거뒀다.

성실 납세자에게 박탈감을 주는 고액·상습 체납자에 대해서는 국내는 물론 해외에 숨겨둔 재산까지 추적시스템을 대폭 강화했다.

체납관리단을 최초로 출범시키고, 고액체납자 특별기동반 가동 및 지방자치단체와의 합동수색 등 전방위적 노력의 결과, 지난해 5월부터 올해 4월까지 3.1조원 징수했다. 이는 개청 이래 최대 규모다(그래프 참고).

[자료=국세청] 2026.06.11 dream@newspim.com

지난 3월에는 국세청 최초로 압류물건 공개매각을 실시했다. 총 197개를 매각해 9억1000만원을 징수하는 성과를 거뒀다.

특히 주요국과 공조해 해외 은닉재산에 대한 징수도 강화했다. 징수공조 범위를 아시아에서 유럽까지 넓혀, 해외 은닉재산 환수 전체 실적의 90%인 339억원을 지난 1년 만에 환수했다. 최근 라이베리아를 시작으로 아프리카로도 징수공조 영역을 확장하고 있다.

◆ 선제적 세정지원…민생경제 회복 뒷받침

국세청은 또 기업하기 좋고, 장사하기 좋은 세무환경을 만들기 위해 60년간 이어져 온 세무조사의 패러다임을 과감히 개선했다.

조사팀이 기업 사무실에 몇 달씩 상주하던 낡은 관행을 혁파해 현장 상주 조사는 최대한 짧게, 꼭 필요한 경우에만 하도록 개선했다. 실제 88%의 조사에서 현장 상주 기간이 줄어든 것으로 나타났다.

또 탈루 혐의가 없어도 때가 되면 받게 되는 정기 세무조사는 3개월 범위에서 납세자가 조사시기를 스스로 선택할 수 있도록 했다. 개인 1200만명과 법인 100만곳이 대상이며, 납세자는 결산, 주주총회, M&A 등 경영상 중요한 시기를 피해 세무조사를 받을 수 있게 됐다.

이재명 정부 1년 국세청 주요 성과 [자료=국세청] 2026.06.11 dream@newspim.com

특히 중동전쟁 피해기업(32만개)과 관세피해 수출기업(2만4000개)에는 납부기한 연장, 환급금 조기지급 등으로 자금 사정에 숨통을 틔워줬다. 매출액 10억원 미만 소상공인(1243만개) 및 착한가격업소 등 물가안정에 기여한 소상공인(1만2000개)과 스타트업(1만개)에는 정기 세무조사를 유예했다.

더불어 도심에 위치하였다는 이유만으로 실제 매출이 적어도 간이과세에서 배제하던 불합리한 기준을 바로잡기 위해 간이과세 배제지역 1176개 중 544개를 정비하고, 영세사업자 4만명의 세부담을 덜어줬다.

◆ 국민주권정부 2년차 세정혁신 가속

국세청은 국민주권정부 2년차를 맞아 세정혁신에 더욱 속도를 낼 계획이다.

우선 '국세 징수기관(Tax Service)'을 넘어 '통합 재정수입기관(Revenue Service)'으로 거듭나겠다는 목표다.

현재 300여 개 법률에 따라 제각각 관리되고 있는 국세외수입 징수체계를 개편하여, 국세외수입 체납액에 대한 통합징수를 본격 추진한다.

국가재정 효율화를 위해 반드시 필요한 업무이자 국세청이 나아가야 할 방향으로, 글로벌 추세에 따라 미국과 유럽 등 선진 국가들도 이미 시행하고 있다.

흩어져 새어나가던 국가 재정수입을 한곳에 모아 빈틈없이 관리함으로써 '국세 징수기관(NTS, National Tax Service)'을 넘어 국가재정 혁신을 위한 '통합 재정수입기관(KRS, Korea Revenue Service)'으로 도약하겠다는 목표다(아래 표 참고).

[자료=국세청] 2026.06.11 dream@newspim.com

이를 위해 오는 7월부터 '국세외수입 체납관리단'을 통한 체납자 실태점검으로 체납자 맞춤형 징수체계를 신속히 마련하고, '국세외수입 통합징수법'과 전산 인프라･조직･인력 등 통합징수 기반을 충실하게 준비해 나갈 계획이다.

또한 국세행정 AI 대전환에 한층 더 박차를 가해, 국민들의 기대를 뛰어넘는 혁신적인 서비스를 제공하여 진정한 서비스 기관으로 발돋움한다.

국민들이 세무서에 올 필요도 없고, 어디 있는지 알 필요도 없는 최상의 납세 서비스를 경험할 수 있도록, 올해는 생성형 AI 챗봇･전화상담과 홈택스 AI 검색 등 국민들이 체감할 수 있는 서비스를 우선 제공한다.

이재명 정부 1년 국세청 주요 성과 [자료=국세청] 2026.06.11 dream@newspim.com

◆ "AI 대전환 반드시 성공…체납 일제 정비"

국세청은 앞으로도 조세정의 확립을 위해 적극 나설 방침이다.

담합 등 불법행위로 서민 부담을 가중시키는 민생침해 탈세부터 시장 교란행위로 자본시장 질서를 훼손하는 주식시장 불공정 탈세, 서민 주거 안정을 위협하는 부동산 탈세까지, 편법과 불공정이 남아있는 분야에 조사역량을 집중해 반사회적 탈세는 설 곳이 없다는 인식을 사회 전반에 각인시킬 계획이다.

특히 현재 진행중인 법인소유 고가주택과 슈퍼카 등의 사적사용에 대한 검증과 같이 국민들의 공분을 사는 탈세행위는 계속해서 근절해 나간다.

조세정의의 중요한 한 축인 체납대응을 위해 1만명 규모 체납관리단을 본격 가동한다. 체납자의 실태를 면밀히 확인해 악의적 체납에는 엄정 대응함으로써 체납관리의 비정상을 해소하는 한편, 생계형 소액체납자에게는 재기의 손길을 내밀어 따뜻한 세정의 가치를 이어간다.

임광현 국세청장이 11일 정부세종청사에서 국민주권정부 1년간 주요 성과와 향후 세정방향을 설명하고 있다. [사진=국세청] 2026.06.11 dream@newspim.com

임광현 국세청장은 "지난 1년이 반칙과 특권을 걷어내고 조세정의를 바로 세운 한 해였다면, 앞으로 1년은 국민의 기대를 뛰어넘는 성과로 보답하는 大도약의 시간이 될 것"이라고 강조했다.

그는 이어 "AI 대전환을 반드시 성공시키고, 체납을 일제 정비하며, 통합 재정수입기관으로 거듭나 국민 중심의 세정을 흔들림 없이 펼쳐가겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com

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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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