동네의원 독감 진료 10건 중 8건 '소화기약' 처방…건보공단 "급여 기준 정비 필요"

항생제·소화기계용 약제 처방 현황 분석

항생제 필요성 낮은 처방 총 3만4041건

이비인후과·65세 이상 의사 처방 가능성↑

전문가 "독감에 항생제 처방 큰 실익 없어"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 성인 독감(인플루엔자) 환자가 동네 의원에서 진료받을 때 10건 중 8건 꼴로 소화기계용 약제를 함께 처방받는 등 관행적인 약물 사용이 심각한 것으로 나타났다.

국민건강보험공단은 2023년 7월부터 2024년 6월까지 의원급 의료기관에서 인플루엔자로 진단받은 성인 환자 진료 140만1178건을 대상으로 항생제와 소화기계용 약제 처방 현황을 분석해 발표했다.

저위험 사례의 항생제 처방률 [자료=국민건강보험공단]

분석 결과, 항생제 투약의 과잉 사례가 나타나고 있다. 항생제 처방률은 평균 27.7%(중앙값 12.4%)다. 그러나 전체 독감 진료의 18.3%인 저위험 사례(합병증 등이 없는 단순 독감 진료) 25만6823건 중 3만4041건(13.3%)은 투약 필요성이 낮은데도 불구하고 항생제가 처방됐다.

소화기계용 약제 처방률은 평균 77.2%(중앙값 91.4%)로 나타났다. 대부분의 독감(인플루엔자) 진료 시 소화기계용 약제를 기본으로 함께 처방하는 관행적 사용 양상이 확인됐다.

항생제 사용이 진료 기간에 미치는 영향을 분석한 결과, 항생제를 처방받은 사례는 항생제를 처방받지 않은 사례에 비해 진료 기간이 평균 약 13% 더 긴 경향을 보였다. 환자 연령별로는 18세~40세 미만에 비해 40세~65세 미만은 13%, 65세~75세 미만은 24%, 75세 이상은 29% 진료기간이 더 길어 고령일수록 회복에 더 많은 시간이 소요되는 것으로 나타났다.

저위험 사례의 항생제 처방에 영향을 미치는 기관 특성을 분석한 결과, 진료과목과 의사 연령이 주요 요인으로 확인됐다. 진료과목별로는 기타 과목에 비해 이비인후과가 저위험 사례에 항생제를 처방할 교차비가 3.08배로 가장 높았다. 일반과 약 1.65배와 소아청소년과 약 1.53배가 뒤를 이었다. 내과는 약 0.69배로 가장 낮았다.

진료과목별 항생제·소화기계용 약제 처방률 현황 [자료=국민건강보험공단]

의사 연령별로는 45세 미만 의사에 비해 65세 이상 의사의 처방 가능성이 약 2.03배 높았다. 55~65세 미만 의사는 약 1.34배로 높은 것으로 나타났다.

진료 과목과 의사 연령에 따라 항생제와 소화기계용 약제 처방 양상에도 차이가 났다. 진료과목별로는 항생제의 경우 내과(19.0%)의 항생제 처방률이 가장 낮았다. 소아청소년과(37.5%)와 이비인후과(32.4%)는 높은 수준을 보였다. 소화기계용 약제의 경우 이비인후과(84.6%)는 높지만 소아청소년과(62.9%)는 낮았다.

의사 연령에 따라 처방률도 달랐다. 45세 미만 의사의 항생제 처방률이 23.3%로 낮고 65세 이상(33.2%) 의사에서 높았다. 소화기계용 약제 처방률은 45세 미만 의사 (83.9%)에서 가장 높았다.

박영민 일산병원 가정의학과 교수는 "합병증이 없는 단순 독감 단계에서의 선제적인 항생제 처방이 전체 치료 기간을 단축하는 데는 큰 실익이 없다"며 "환자의 상태에 따른 정교한 적정 진료와 함께 약물 오남용을 줄이려는 의료계와 국민의 공동 노력이 필요하다"고 강조했다.

건보공단 관계자는 "합병증 없는 인플루엔자에 대한 항생제 치료와 관행적인 소화기계용 약제 처방에 대해서는 급여기준 정비 등이 필요하다"며 "불필요한 약물 복용으로 인한 건강상 문제를 겪지 않도록 하는 것도 보험자의 중요한 역할 중 하나다"라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com