강제동원 희생자 기억하고 유족 위로한다…13일 청계광장서 시민 어울림 행사

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 일제강점기 강제동원 희생자를 추모하고 유족을 위로하는 시민 참여 행사가 서울 도심에서 열린다.

행정안전부는 오는 13일 서울 중구 청계광장에서 일제강제동원피해자지원재단 주최로 '2026년 강제동원 희생자를 기리는 유족·시민 어울림 행사'가 개최된다고 11일 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 행사는 일제 강제동원의 역사를 기억하고 희생자와 유족의 아픔에 공감하기 위해 마련됐다. 지난해 광복 80주년을 맞아 열린 행사에는 유족과 시민 1000여 명이 참여한 바 있다.

행사에서는 시민들이 직접 참여할 수 있는 역사 체험 프로그램이 운영된다. 대표 프로그램인 '역사 스탬프 투어'는 청계광장을 출발해 서울시의회, 고종의 길, 옛 러시아공사관, 덕수궁 중명전 등을 둘러보는 약 3㎞ 코스로 진행된다.

참가자들은 부민관 폭파 의거 터와 아관파천 관련 유적지, 을사늑약 체결 장소 등을 방문하며 일제강점기 역사 현장을 직접 체험할 수 있다. 완주자에게는 기념품이 제공된다.

스탬프 투어는 선착순 800명을 대상으로 진행되며, 온라인 사전 신청 또는 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

이 밖에도 강제동원 희생자를 추모하는 문구 만들기, 강제동원 주제 키링 제작, 역사 OX 퀴즈대회, 전통놀이 체험 등 다양한 참여형 프로그램이 마련된다.

행정안전부는 이번 행사가 강제동원 피해자들의 희생을 기억하고 유족과 시민이 함께 공감과 치유의 시간을 나누는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

조상언 행정안전부 과거사관련업무지원단장 직무대리는 "이번 행사는 과거의 아픈 역사를 우리가 함께 기억하고, 희생자와 유족분들의 상처를 조금이나마 위로할 수 있는 소중한 기회"라며 "유족과 시민이 함께 공감과 치유의 시간을 나누는 행사에 많은 분들이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com