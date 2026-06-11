강제동원 희생자 기억하고 유족 위로한다…13일 청계광장서 시민 어울림 행사

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 13일 서울 청계광장서 강제동원 추모행사를 연다.
- 역사 스탬프 투어와 OX퀴즈 등 체험행사를 마련했다.
- 희생자 기억과 유족 치유를 위해 시민 참여를 독려했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 일제강점기 강제동원 희생자를 추모하고 유족을 위로하는 시민 참여 행사가 서울 도심에서 열린다.
행정안전부는 오는 13일 서울 중구 청계광장에서 일제강제동원피해자지원재단 주최로 '2026년 강제동원 희생자를 기리는 유족·시민 어울림 행사'가 개최된다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 일제 강제동원의 역사를 기억하고 희생자와 유족의 아픔에 공감하기 위해 마련됐다. 지난해 광복 80주년을 맞아 열린 행사에는 유족과 시민 1000여 명이 참여한 바 있다.
행사에서는 시민들이 직접 참여할 수 있는 역사 체험 프로그램이 운영된다. 대표 프로그램인 '역사 스탬프 투어'는 청계광장을 출발해 서울시의회, 고종의 길, 옛 러시아공사관, 덕수궁 중명전 등을 둘러보는 약 3㎞ 코스로 진행된다.
참가자들은 부민관 폭파 의거 터와 아관파천 관련 유적지, 을사늑약 체결 장소 등을 방문하며 일제강점기 역사 현장을 직접 체험할 수 있다. 완주자에게는 기념품이 제공된다.
스탬프 투어는 선착순 800명을 대상으로 진행되며, 온라인 사전 신청 또는 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.
이 밖에도 강제동원 희생자를 추모하는 문구 만들기, 강제동원 주제 키링 제작, 역사 OX 퀴즈대회, 전통놀이 체험 등 다양한 참여형 프로그램이 마련된다.
행정안전부는 이번 행사가 강제동원 피해자들의 희생을 기억하고 유족과 시민이 함께 공감과 치유의 시간을 나누는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
조상언 행정안전부 과거사관련업무지원단장 직무대리는 "이번 행사는 과거의 아픈 역사를 우리가 함께 기억하고, 희생자와 유족분들의 상처를 조금이나마 위로할 수 있는 소중한 기회"라며 "유족과 시민이 함께 공감과 치유의 시간을 나누는 행사에 많은 분들이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com