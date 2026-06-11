전기차 충전요금 '주말할인' 통했다…한달새 9.2% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4월 18일 시행…충전 건수 9.2% 증가

충전요금 12~15% 인하…7500만원↓

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 지난 4월 시행한 '주말·공휴일 전기차 공공 충전요금 할인제'가 의미있는 성과를 거두고 있다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 지난 4월 18일부터 5월 31일까지 시행된 '봄·가을 주말·공휴일 전기차 공공 충전요금 할인제' 시행 결과 충전 건수가 9.2% 늘었다고 11일 밝혔다.

이번 할인제 적용 결과, 할인이 적용되는 총 17일 동안 기후에너지환경부와 한국전력공사의 충전기 약 1만 3000기에서 총 7만 9114건의 충전이 이뤄졌다.

이를 통해 총 7545만 8441원의 할인 혜택이 제공됐다. 일평균 충전 사용 건수는 4654건으로 할인 적용 전(일평균 4261건) 대비 약 9.2% 상승했다.

이번 할인 정책은 지난 4월 16일 시행된 '계절·시간대별 전기요금 개편안'과 연계해 추진됐다. 해당 개편안에는 재생에너지 전력 공급이 많은 봄·가을 주말 낮 시간대의 전력 소비를 유도하기 위해 전기요금을 할인하는 내용이 포함되어 있다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.04.29 dream@newspim.com

기후에너지환경부는 전기차 충전요금 할인 금액만큼 공공 충전요금을 할인해 해당 시간대의 충전을 유도하고자 본 정책을 시행했다.

이번 할인은 4월 18일부터 5월 31일까지의 주말·공휴일 총 17일 중 낮 11시부터 14시까지 3시간 동안 할인이 적용됐다. 해당 시간에 기후에너지환경부 및 한국전력공사의 충전기를 통해 전기차를 충전한 경우에는 킬로와트시(kWh)당 40.1~48.6원이 할인된 요금이 적용됐다.

전체 충전요금의 약 12~15%가 인하됐으며, 약 7500만원의 충전요금이 절감된 것으로 파악됐다.

기후에너지환경부는 이번 봄철 공공 충전기 요금 할인 적용을 위해 충전시설 운영체계를 지속적으로 점검하고 개선했다. 이를 바탕으로 오는 9월부터 10월까지 가을철 전기차 공공 충전요금 할인을 재개한다는 방침이다.

정선화 기후부 녹색전환정책관은 "이번 할인 정책은 재생에너지 전력 공급이 많은 시간대의 전력 사용을 장려하고 사용자에게 혜택을 돌려주기 위해 마련된 것"이라며 "또한 향후 개편될 계시별 연동 충전요금제 도입에 앞서 요금부과 및 운영체계를 사전 점검하는 중요한 시작 단계로서 의미가 있다"라고 밝혔다.

dream@newspim.com