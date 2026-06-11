씨어스 '이상징후 탐지 AI 솔루션', ICLR 2026 채택

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입원환자 생체신호 시계열 데이터 희소 이벤트 탐지 기술 제안

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨어러블 AI 진단 모니터링 기업 씨어스는 입원환자 생체신호 모니터링에서 이상징후 이벤트를 탐지하는 AI 솔루션이 ICLR 2026(International Conference on Learning Representations)에 채택됐다고 11일 밝혔다.

이번 연구는 '시계열 생체신호 데이터의 희소 이벤트 탐지 성능을 높이는 AI 기술(Enhancing Sparse Event Detection in Healthcare Time-Series via Adaptive Gate of Context-detail Interaction)'을 주제로 한다.

ICLR은 인공지능(AI) 분야 주요 학술대회 가운데 하나로, 전 세계 연구기관과 글로벌 기술 기업 연구진이 AI 기술 연구 성과를 발표하는 행사다. 씨어스는 이번 논문 채택을 의료 AI 기술의 국제 학술 무대 발표 사례로 설명했다.

씨어스 로고. [사진=씨어스]

씨어스는 이번 연구에서 심전도를 포함해 실시간 수집되는 생체신호 데이터에서 이상 이벤트의 종류와 발생 구간을 탐지할 수 있는 AI 프레임워크를 제안했다. 단순히 이상 여부를 분류하는 방식에서 나아가 이벤트가 어떤 유형인지, 어느 구간에서 발생했는지를 찾는 데 초점을 뒀다.

기존 AI 모델은 임상적으로 발생 빈도가 낮고 경계가 불명확한 희소 이벤트(Sparse Event)를 탐지하는 데 한계가 있었다고 회사는 설명했다. 씨어스 연구진은 전체 신호 흐름을 파악하는 글로벌 맥락 정보와 세부 파형 특징을 함께 학습하는 AI 구조를 적용했다. 또 적응형 게이팅(Adaptive Gating) 기술을 활용해 탐지 성능과 해석 가능성을 높이는 방식을 제시했다.

회사에 따르면 해당 기술은 부정맥 탐지, 감정 인식, 인체 활동 모니터링 등 여러 시계열 데이터셋에서 기존 모델과 비교해 성능 개선을 보였다. 씨어스는 이 기술이 이상 여부 판별을 넘어 임상적으로 의미 있는 이상 신호를 더 정밀하게 탐지하는 데 활용될 수 있다고 설명했다.

이번 연구 성과는 씨어스의 AI 기반 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)'의 AI 알람 고도화와도 연계될 수 있다. 씽크는 생체신호 모니터링과 AI 분석을 통해 환자 상태 변화를 실시간으로 감지하고, 이상징후 발생 시 의료진에게 알람을 제공하는 플랫폼이다.

씨어스는 이번 기술이 드물게 발생하는 이상 신호를 탐지하는 데 활용될 수 있어 향후 이상징후 조기 발견과 경고 알람 정확도 개선에 적용될 수 있다고 보고 있다. 회사는 이를 씽크의 AI 기반 임상 의사결정 지원 기능 고도화에도 활용할 계획이다.

씨어스는 AI 기반 진단 및 모니터링 기술 고도화를 위해 국내외 120건 이상의 특허 자산과 다수의 임상연구 및 학술 논문을 확보했다고 밝혔다. 회사는 씽크와 모비케어를 통해 축적되는 의료 데이터를 기반으로 AI 예측·분석 및 의사결정 지원 기술을 고도화하고 있다.

송희석 씨어스 CTO 부사장은 "이번 연구는 씨어스가 축적해 온 데이터 자산과 임상현장 경험을 기반으로 한다"며 "입원병동에서 AI 기반 임상의사결정에 활용될 수 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com