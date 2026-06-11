BNK부산은행, 모바일 기반 퇴직연금 DB·DC 신규 가입 서비스 구축

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영업점 방문 않고도 모바일 통해 가입 절차 진행 가능

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 금융권에서 모바일 기반 퇴직연금 DB(확정급여형)·DC(확정기여형) 신규 가입 서비스를 구축해 본격 운영에 들어갔다고 11일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 부산은행은 금융권에서 모바일 기반 퇴직연금 DB(확정급여형)·DC(확정기여형) 신규 가입 서비스를 구축해 본격 운영에 들어갔다고 11일 밝혔다. [사진=부산은행]2026.06.11 dedanhi@newspim.com

이번 서비스는 기업 고객이 영업점을 방문하지 않고도 모바일을 통해 퇴직연금 신규 가입 절차를 진행할 수 있도록 설계됐다. 가입 신청부터 규약 동의, 운용상품 등록 단계까지 모든 과정을 비대면으로 처리할 수 있어 편리한 가입 환경을 제공한다.

가입 과정에서 은행 직원이 고객의 진행 상황을 실시간으로 확인하면서 원격 상담과 지원을 제공한다. 이는 단순 비대면 접수를 넘어 상담과 가입 지원을 결합한 하이브리드 방식으로 완성도를 높였다.

부산은행은 기업 대표자가 지정한 담당자만 가입 절차를 진행할 수 있도록 '위임·수임 프로세스'를 도입해 기업 금융 거래의 안정성과 내부 통제 수준을 강화했다.

이번 서비스 도입으로 기업 고객의 가입 편의성이 높아질 뿐만 아니라, 영업점의 서류 처리 부담도 줄어 업무 효율성의 향상을 기대하고 있다. 또한 정부의 퇴직연금 제도 활성화 정책과 비대면 금융 서비스 수요 확대에도 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

부산은행은 모바일을 통해 퇴직연금에 신규 가입하는 기업을 대상으로 수수료 할인 혜택을 제공할 방안을 검토 중이다. 은행은 관련 제도 정비를 통해 디지털 기반 연금 서비스의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

부산은행 최재영 WM/연금그룹장은 "모바일 기반 퇴직연금 신규 가입 서비스를 통해 기업 고객의 접근성과 편의성을 높일 수 있게 됐다"며 "앞으로도 차별화된 디지털 연금 서비스를 지속 확대해 고객 중심의 금융 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com