BNK부산은행, 중소기업 M&A 지원 업무협약…200억 보증서 대출

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 18일 중소기업 M&A 지원 협약을 체결했다
- 부산은행 등 5개 기관이 보증대출·홍보·기업발굴에 협력하기로 했다
- 부산은행은 10억 특별출연으로 200억 보증대출과 각종 금융혜택을 제공한다
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200억 원 대출·보증 혜택 제공
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 지역 중소기업 인수·합병 지원을 위한 협력체계를 구축했다.
부산은행은 지난 18일 부산시, 부산지방중소벤처기업청, 부산상공회의소, 기술보증기금과 '중소기업 M&A 활성화 지원 업무협약'을 체결했다고 19일 밝혔다.
이번 협약은 창업부터 성장, 인수·합병, 재창업으로 이어지는 지역 벤처생태계 선순환 구조를 마련하기 위해 추진됐다. 참여 기관들은 금융지원과 기업 발굴, 제도 홍보 등에서 협력하기로 했다.
부산은행은 기술보증기금에 10억 원을 특별출연하고 이를 재원으로 부산 소재 중소기업에 총 200억 원 규모 보증서 대출을 지원할 계획이다.
시는 이차보전으로 기업의 금융비용 부담을 낮추고 기술보증기금은 신용보증을 공급한다. 부산지방중소벤처기업청과 부산상공회의소는 지원사업 홍보와 수요기업 발굴을 맡는다.
지원 대상은 기술보증 요건을 충족한 M&A 추진 기업으로, 운전자금과 시설자금을 지원한다. 보증비율 100% 적용과 보증료율 0.3%포인트 감면 등 금융 혜택도 포함됐다.
김영준 기업고객그룹장은 "이번 협약은 지역 벤처생태계의 선순환 구조를 민관이 함께 만들어 나가는 첫걸음이다"라며 "앞으로도 부산은행은 지역 혁신기업의 성장 파트너로서 금융지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com