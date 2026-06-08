BNK부산은행, 최고 연 3.4% 금리 정기예금 특판 진행

8~31일…가입자 맞춤형 금리 구성

'1조 원 한도' 개인·법인 참여 가능

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 최고 연 3.4% 금리를 적용하는 정기예금 특별판매를 진행한다.

부산은행은 8일부터 8월 31일까지 'BNK내맘대로 예금' 특판을 총 1조 원 한도로 실시한다고 밝혔다.

BNK내맘대로 예금 특판 실시 웹이미지[사진=BNK경남은행] 2026.06.08

가입 기간은 12개월, 18개월, 24개월 중 선택할 수 있으며 개인과 법인 모두 가입 가능하다. 가입 금액은 100만 원 이상 5억 원 이하이며 24개월 상품은 1000억 원 한도로 운영된다.

해당 상품은 가입 금액과 기간, 우대조건을 고객이 직접 선택하는 구조로 설계됐다. 5가지 우대조건 중 3가지를 선택해 금리 혜택을 적용받을 수 있다.

최고 금리는 12개월 연 3.30%, 18개월 연 3.35%, 24개월 연 3.40%다. 기본금리에 특판 우대금리와 상품 우대금리를 더하는 방식이다.

상품 가입은 영업점과 인터넷·모바일뱅킹, 디지털데스크 등을 통해 가능하며 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.

news2349@newspim.com