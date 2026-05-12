부산은행, 마린머니 선정 '올해의 딜' 수상…해양금융 기여

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 12일 마린머니의 Deal of the Year Award 구조화금융 부문을 수상했다.
- HJ중공업 컨테이너선 신조 선수금환급보증 금융을 1억6400만 달러 규모로 지원했다.
- 해양금융 역량 인정받아 지역 전략산업 지원을 강화한다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 글로벌 해양금융 전문기관 마린머니가 선정하는 'Deal of the Year Award'(구조화금융 부문)를 수상했다고 12일 밝혔다.
민간은행이 주도적으로 설계·실행한 해양금융 거래가 국제적 평가를 받은 것으로, 해운·조선 산업 내 민간금융의 역할 확대를 보여주는 사례다.
수상 대상은 지난해 HJ중공업 컨테이너선 신조 관련 선수금환급보증(RG) 금융 지원 거래다. 약 1억 6400만 달러 규모의 이 거래는 선박 건조 과정의 리스크를 관리하기 위해 매수인과 조선소 간 계약 이행을 금융으로 지원하는 구조화 금융 방식이다.
'Deal of the Year Award'는 해양금융 분야에서 거래의 구조적 완성도와 시장 기여도를 종합 평가하는 세계 최고 권위의 상으로, 글로벌 해운사와 금융기관이 주목하는 대표적 어워드다.
노해동 해양·IB그룹장은 "이번 수상은 해양금융 분야에서 당행의 구조화 금융 역량과 글로벌 경쟁력을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 해운·조선 등 지역 전략산업을 적극 지원하고 차별화된 해양금융 서비스를 통해 지속 가능한 성장 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com