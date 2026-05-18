BNK부산은행, 300명 지역봉사단 다양한 봉사활동 진행

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사회복지관·직업재활원, 주요 공원과 해수욕장 봉사활동



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 지난 16일 오전, 부산 전역에서 300여 명의 임직원으로 구성된 지역봉사단이 일손돕기와 업사이클링 등 다양한 봉사활동을 진행했다고 18일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 16일(토) 오전, 부산 전역에서 임직원 300여 명의 부산은행 지역봉사단이 일손돕기, 업사이클링 등 다양한 봉사활동을 진행했다. [사진=BNK부산은행]2026.05.18 dedanhi@newspim.com

이번 봉사활동은 매월 진행되는 지역봉사단의 일환으로, 참여자들은 복지시설인 사회복지관과 직업재활원은 물론 주요 공원과 해수욕장 등지에서 지역 수요에 맞춘 봉사활동을 펼쳤다.

특히 모라종합사회복지관의 도서관 정비, 사직종합사회복지관에서의 특식 조리 및 배송, 금정구자원봉사센터에서의 나눔용 천아트 제작과 중구자원봉사센터와 연계한 슬기로운 아이스팩 재사용 활동 등이 진행됐다.

또한, 수영사적공원과 팔도시장, 어린이대공원, 흰여울마을, 화명동 대천천 등 시민들이 선호하는 주요 명소에서 플로깅 활동을 실시했다.

부산은행 김용규 경영기획그룹장은 "임직원들이 지역의 복지 수요에 맞춰 직접 현장에서 활동하며 밀착형 봉사를 전개했다"며 "앞으로도 지역사회와의 소통을 이어가며 지속 가능한 ESG 경영을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 부산은행 지역봉사단은 온천천 정원가꾸기 및 생태정화활동, 제로 웨이스트 제작 활동, 아이러브페스티벌 지원 등 다양한 사회공헌활동으로 지역과의 따뜻한 동행을 지속하고 있다.

dedanhi@newspim.com