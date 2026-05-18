BNK부산은행, 외국인 주민 대상 '보이스피싱 및 전자금융사기 예방 캠페인'

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행은 17일 외국인 대상 금융사기 예방캠페인을 실시했다
- 외국인 주민에게 가이드북·영상·홍보물을 제공해 보이스피싱과 전자금융사기 예방법을 알렸다
- 부산은행은 금감원과 협력해 외국인 금융사기 예방 교육·홍보를 지속할 계획이라 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 17일 사상구 르네시떼 광장에서 부산외국인주민지원센터 주관으로 열린 '아시아문화한마당' 행사에서 외국인 주민을 대상으로 '보이스피싱 및 전자금융사기 예방캠페인'을 실시했다고 18일 밝혔다.
이 날, 부산은행 외국인 서포터즈와 직원들은 외국인 주민들에게 금융생활 가이드북과 보이스피싱 예방 안내자료를 배포했다. 특히 QR코드를 활용해 모바일에서도 금융사기 예방 동영상을 쉽게 확인할 수 있도록 안내했으며, 보이스피싱 예방 10계명 책받침과 신고전화번호 볼펜, 휴대전화 부착 스티커 등의 다양한 홍보물도 함께 제공했다.
'아시아문화한마당'은 세계인의 날(매년 5월 20일)을 기념해 다양한 문화와 민족의 공존 의미를 알리기 위해 마련된 행사로, 외국인 주민들을 위한 문화체험 부스와 아시아 음식 체험, 다문화 공연 등이 다채롭게 진행됐다.
부산은행 최정희 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)는 "금융사기 피해로부터 외국인 주민들을 보호하기 위해 금융감독원과 협력하여 다양한 교육과 홍보활동을 이어갈 계획"이라며 "앞으로도 외국인 고객의 안전한 금융생활 지원에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com