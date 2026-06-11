한병도 "잠실 일부 시위대 일탈로 불편...폭력·공포 시위는 정당화될 수 없어"

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"민주, 신속하게 진상 규명하고 선관위에 책임 물을 것"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당은 11일 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사를 신속하게 진행하고 선거관리위원회 개혁 방안을 마련하겠다고 밝혔다.

다만 잠실 시위 현장에서 발생한 일부 시위대의 일탈에 대해 "폭력과 공포가 수반된 시위는 정당화될 수 없다"며 자제를 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

한병도 원내대표는 이날 오전 국회 본관 원내대표회의실에서 열린 정책조정회의 모두발언을 통해 "오늘 본회의에서 투표용지 부족 사태 국정조사 요구서가 보고될 예정"이라며 "선거는 민주주의의 심장이며 선거 관리는 그 어떤 행정보다 엄격하고 공정해야 한다"고 강조했다.

한 원내대표는 "민주당은 약속드린 대로 최대한 신속하게 진상을 규명하고 선관위에 엄정한 책임을 묻겠다"며 "선거 관리 체계 전반을 점검해 재발 방지 대책과 선거 사무 개혁 방안을 마련하겠다"고 말했다.

이어 "오늘 이후 다음 본회의 일정도 잡아서 국정조사 계획서를 채택하고 국조특위를 즉각 개문발차하겠다"고 덧붙였다.

한 원내대표는 "국정조사와 함께 어제 출범한 '국민 참정권 수호를 위한 선거제도 개혁 TF'에서는 선거제도 전반을 재점검할 예정"이라며 "신속하게 TF를 가동해서 국민 눈높이와 시대정신에 부합하는 선거 관리 제도를 설계하겠다"고 밝혔다.

그는 "민주당은 이번 사태의 진상 규명부터 책임자 처벌, 재발 방지까지 전 과정을 책임 있게 챙겨 나가겠다"고 다짐했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

한 원내대표는 국민의힘을 향해 "이번 국정조사는 정치적 유불리의 문제가 아니다"라며 "국가적 중대 사안을 정략적으로 악용하려는 시도를 중단하길 촉구한다"고 말했다.

이어 "근거 없는 부정 선거론이나 사전 투표 폐지 같은 억지 주장을 멈추고 원인 규명과 선관위 개혁이라는 근본적 해결책 마련에 함께 힘을 모아주시기를 바란다"고 강조했다.

한 원내대표는 잠실 시위 현장에서 발생한 일부 시위대의 일탈에 대해서도 우려를 표명했다. 그는 "어제 잠실 시위 현장에서 일부 시위대 일탈로 경찰관들과 주변 시민이 큰 불편을 겪고 있다"며 "시민의 자유로운 의사 표현은 존중해야만 하지만 폭력과 공포가 수반된 시위는 정당화될 수 없다"고 지적했다.

특히 "현장 질서를 지키는 경찰관들에게 무차별적인 시비와 도발, 욕설이 빈번하게 일어난다"며 "유소년 핸드볼 선수들의 소지품을 뒤지거나 현장을 취재하는 기자들을 폭행하는 상식 밖의 일도 발생했다"고 말했다.

한 원내대표는 "현장 경찰관들도 핸드볼 선수들도 기자들도 모두 누군가의 가족이고 아들, 딸들"이라며 "타인의 인권을 짓밟는 폭력이 결코 정의가 될 수 없다"고 강조했다. 그는 "현장에서 더는 불법 행위가 발생하지 않기를 바란다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com