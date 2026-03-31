트럼프, 항공유 대란 동맹국에 "호르무즈 가서 직접 가져가라"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 소셜미디어 플랫폼에 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 항공유 확보에 어려움을 겪는 동맹국들을 향해 사실상 "스스로 해결하라"는 메시지를 올리며 파장을 키우고 있다.

트럼프 대통령은 31일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 "호르무즈 해협 때문에 항공유를 구하지 못하는 나라들, 예컨대 이란 지도부 제거 작전에 참여하지 않았던 영국 같은 나라들에 제안한다"고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

그는 "첫째, 미국에서 사라. 우리는 충분히 갖고 있다"며 미국산 연료 구매를 먼저 제시했다.

이어 "둘째, 이제라도 용기를 내 해협으로 가서 직접 가져가라"며 "이제는 스스로를 위해 싸우는 법을 배워야 할 것"이라고 밝혔다.

특히 "미국은 더 이상 당신들을 도우러 있지 않을 것"이라며 동맹국들의 안보 의존을 정면으로 비판하는 듯한 발언도 내놨다. 이어 "당신들이 우리를 위해 나서지 않았던 것처럼 말이다"라고 덧붙였다.

이란에 대해서는 "사실상 초토화됐다(decimated)"며 군사적 목표가 상당 부분 달성됐다는 인식을 드러냈다.

그러면서 "어려운 부분은 이미 끝났다. 각국이 스스로 가서 석유를 가져오라"고 강조했다.

이번 발언은 미국이 중동 군사 개입의 부담을 줄이는 동시에, 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지 공급 충격을 동맹국들이 자체적으로 감당해야 한다는 메시지로 해석된다. 시장에서는 미국의 개입 축소 가능성과 함께 국제 유가 및 항공유 공급망 불안이 다시 확대될 수 있다는 관측이 나온다.

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