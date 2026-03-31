송기섭 의중은?…노영민·신용한, '지지 공방' 격화

충북지사 경선 결선 앞두고 "덕담 vs 지지 선언" 공방…송 전 군수는 침묵



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =더불어민주당 충북지사 경선 결선을 앞두고 노영민·신용한 두 예비후보가 본경선에서 탈락한 송기섭 전 진천군수의 '지지 여부'를 놓고 정면으로 맞붙었다. 한쪽은 "덕담일 뿐"이라 하고 다른 쪽은 "명백한 지지 표명"이라며 사진까지 공개했다.

12일 민주당 노영민 충북지사 예비후보가 충북도청에서 공약을 발표하고 있다.[사진=백운학 기자] 2026.03.12 baek3413@newspim.com

노영민 예비후보는 31일 기자들과 만나 "정치인이 덕담 한마디 한 것을 너무 세게 얘기한 것 같다"며 신 예비후보가 송 전 군수의 지지를 약속받았다고 한 주장을 일축했다.

노 후보 측은 "송 전 군수와 신 후보의 만남 자리에서 공식 지지 선언은 없었다는 이야기를 들었다"며 "송 전 군수는 공개 지지를 요청하는 저의 제안에도 '어느 후보도 지지할 수 없다'고 말한적이 있다"고 밝혔다.

이에 신용한 예비후보는 즉각 반박에 나섰다. 신 후보는 이날 오후 충북도청에서 기자회견을 열고 "방금 전 송 전 군수를 다시 만나 저에 대한 지지를 재차 확인받았다"며 두 사람이 함께 찍은 사진을 공개했다.

그는 "송 전 군수가 단순한 덕담이 아니라 분명한 지지 뜻을 밝혔다"며 "오늘 회동과 사진을 보면 누가 송 전 군수의 말을 자의적으로 해석하는지는 명확하다"고 주장했다.

신용한 캠프측이 공개한 신 예비후보와 송기섭 전 진천군수의 회동 모습. [사진=신용한 선거캠프] 2026.03.31 baek3413@newspim.com

신 후보는 또 "송 전 군수가 중앙정부와 지방정부의 소통 중요성을 강조하며 '젊고 유연한 리더십이 필요하다'고 조언했다"며 "그 뜻을 이어받아 도정에 반영하겠다고 약속드렸다"고 말했다. 이어 "물타기나 본질 흐리기 시도가 있더라도 도민들이 무엇이 진실인지 판단할 것"이라고 강조했다.

하지만 당사자인 송기섭 전 군수는 끝까지 침묵을 지키고 있다. 송 전 군수는 양측의 잇단 해명과 주장에도 별도의 공식 입장을 내지 않았다.

<뉴스핌>은 이날 오후 송 전 군수의 입장을 듣기위해 연락을 시도 했지만 전화 연결이 되지 않았다.

한편 민주당은 오는 4일까지 권리당원 30%, 일반국민 여론조사 70%를 반영하는 방식으로 결선 투표를 진행해 충북지사 최종 후보를 확정할 예정이다.

baek3413@newspim.com