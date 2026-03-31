'클라이맥스' 하지원, 나나와 파격 케미…흑화 열연 화제

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 =하지원이 ENA '클라이맥스'에서 더 내려갈 곳 없는 처절한 사투를 그려내며 시청자들을 완벽하게 압도했다.

하지원은 지난 30일 방송된 ENA '클라이맥스' 5회에서 살인 사주 의혹으로 벼랑 끝에 몰린 추상아 역을 맡아, 살아남기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 혼신의 '흑화 열연'을 선보여 몰입감을 최고조로 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 클라이맥스 하지원. [사진=클라이맥스 캡처] 2026.03.31 moonddo00@newspim.com

이날 방송에서 추상아(하지원)는 연예 제작자 오광재(서현우)의 살인을 사주했다는 의혹으로 공황발작을 일으키던 중, 자신을 구해준 황정원(나나)와 대면했다. 추상아는 그동안 남편 방태섭(주지훈)의 요청으로 황정원이 자신의 일거수일투족을 감시하며 도청해왔다는 사실을 알게 됐지만, "미안하다"라는 말에 "난 아무도 안 믿어, 너도 미안해할 것 없어"라며 담담히 용서의 뜻을 밝혀 황정원의 마음을 움직였다. 이후 "그쪽이 불쌍하다"라는 황정원의 말에 추상아 또한 감정의 동요를 드러내 묘한 긴장감을 자아냈다.

특히 이날 밤, 추상아는 오광재로 인해 죽게 된 동료인 지수를 떠올리며 눈물을 흘렸고, 황정원이 추상아의 눈물을 닦아주며 위로를 건네는 장면에서 두 사람 사이의 특별한 유대감이 형성됐다. 파격적인 케미가 오간 후, 추상아는 황정원에게 "더 최악이 될 일부터 막고 어떻게든 살아내야겠다, 너도 진짜 네 삶을 찾길 바란다"라는 진심을 전하며 본격적인 생존 모드에 돌입했다.

하지원의 탁월한 내공은 극 후반부에서 더욱 빛났다. 재기 불능의 여론이 형성되자 추상아는 자신이 살인을 사주했던 박재상(이가섭)의 어머니를 직접 찾아가는 초강수를 뒀다. 박재상이 자신을 지켜보고 있다는 사실을 직감한 추상아는 어머니 앞에서 "정말 이런 일이 벌어질 줄 몰랐다, 한 번만 용서해달라"라며 무릎을 꿇고 눈물의 고해성사를 이어가 박재상의 마음까지 흔들어 놓았다. 하지만 박재상이 자신 앞에 나타나자, 추상아는 "오랜만이다, 박재상"이라고 인사를 건네며 순식간에 서늘한 표정으로 돌변, 역대급 '소름 엔딩'을 완성했다.

하지원의 카리스마와 다크한 매력이 폭발하고 있는 ENA '클라이맥스' 6회는 31일 밤 10시 ENA에서 방송된다.

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