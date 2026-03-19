'클라이맥스' 공개 동시 디즈니+ 1위, 각종 차트 싹쓸이

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '클라이맥스'가 공개 직후부터 폭발적인 반응을 이끌어내며 디즈니+를 비롯 각종 플랫폼 1위를 석권, 화제의 중심에 섰다.
대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극 '클라이맥스'가 1, 2회 공개와 동시에 디즈니+ '오늘 한국의 톱10 시리즈' 1위에 오르며 강력한 출발을 알렸다.
또한 네이버 엔터 '지금 많이 검색한 드라마' 1위, 네이버 오픈톡 랭킹 1위를 차지하며 압도적인 존재감을 입증했다. 여기에 콘텐츠 랭킹 플랫폼 키노라이츠 트렌드 랭킹과 왓챠피디아 핫 랭킹 드라마 부문에서 모두 1위를 휩쓸며 온라인 전반을 장악, 공개 직후부터 폭발적인 화제성을 증명했다. 특히 지난 16일 첫 방송을 시작한 '클라이맥스'는 1회 시청률 2.9%에서 2회 시청률 3.8%로 뚜렷한 상승 곡선을 보이는 등, 회차를 거듭할수록 각자의 욕망을 향한 다양한 캐릭터들의 예측불가한 전개로 시청자들의 열렬한 호응을 이끌고 있다.
이처럼 '클라이맥스'는 1, 2회 만으로도 시청자들을 단숨에 사로잡으며 고자극 치명 서사의 진가를 입증하고 있다. 검사, 재벌, 연예계를 잇는 거대한 권력 카르텔 속에서 펼쳐지는 예측 불가 전개와 속도감 있는 스토리는 "회차마다 도파민 파티임 와.. 연기도 좋고 주지훈 하지원 합도 좋음", "스토리 전개가 빠르고 좋더라", "영화 보는 기분이에요" 등 뜨거운 호평을 이끌어내고 있다.
한편 '클라이맥스'는 영화 '미쓰백'으로 백상예술대상 등 신인감독상을 휩쓴 이지원 감독의 첫 드라마 연출작이다. 여기에 영화 '서울의 봄', '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '야당', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 등 작품성과 흥행성을 고루 갖춘 작품들을 꾸준히 선보이고 있는 하이브미디어코프가 제작을 맡아 더욱 신뢰를 높인다.
1,2회 공개와 동시에 시청자들을 사로잡으며 화제성의 정점을 찍은 ENA 월화 드라마 '클라이맥스'는 매주 월, 화 밤 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.
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