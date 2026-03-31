부산교육청, 유·초 연계 이음교육 전면 시행…유아 교육 연속성 강화

유아 배움 체계적 지원 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 2026학년도부터 모든 공·사립 유치원을 대상으로 유초 연계 이음교육을 전면 실시한다고 31일 밝혔다.

이음교육은 유치원과 초등학교 교육과정을 연계해 유아 배움을 체계적으로 지원하는 활동이다.

부산시교육청이 2026학년도부터 부산시 내 모든 공·사립 유치원을 대상으로 '유초 연계 이음교육'을 실시한다. 사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

시교육청은 유아 연속성 교육 강화를 위해 2023년 20곳 시범 유치원에서 시작해 지난해 92곳으로 확대했다.

전면 시행 선도로 지난 23일 유치원·초등 교원 및 관계자 456명을 대상으로 온라인 설명회를 열었다. 운영 방향, 유형별 추진 방법, 우수 사례를 공유하며 현장 이해와 실행 기반을 다졌다.

안착 지원으로 현장 맞춤 컨설팅과 교원 네트워크를 운영한다. 유치원·초등 교원 소통 교류를 위한 '이음교육 한마당'도 추진한다.

2026학년도 이음교육은 유치원·초등 연계 운영 '공모형'과 유치원 자체 운영 '기본형'으로 나뉜다. 공모형은 유치원 100곳과 초등학교 97교가 참여해 공동 활동, 상호 방문, 교원 협의 등을 실시한다.

기본형은 학교생활 주제 반영, 환경 적응 경험, 학습 습관 형성 등을 통해 교육과정 연속성을 강조한다.

김석준 교육감은 "유초 연계 이음교육 전면 시행으로 유아 한 명의 성장이 탄탄히 이어질 것"이라며 "배움 흐름 속 안정적 성장을 지속 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com