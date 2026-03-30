'명탐정 코난: 세기말의 마술사', 성우진 개봉 무대인사 반응 폭발

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 27일 개봉 당일과 주말, 동시기 개봉작 중 박스오피스 1위를 기록하며 흥행 순항 중이다.

지난 27일 CGV 단독 개봉한 극장판 '명탐정 코난' 세 번째 시리즈 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 개봉 당일 2만 관객을 넘으며 전체 애니메이션 상영작 중 박스오피스 1위를 기록했다. 해당 기록은 2024년과 2025년에 연이어 최초 극장 개봉했던 1편 '명탐정 코난: 시한장치의 마천루', 2편 '명탐정 코난: 14번째 표적'의 오프닝 스코어를 갱신한 성적으로, 이어지는 주말에는 개봉 3일 만에 5만 관객을 넘으며 주말 박스오피스 국내 흥행 기록까지 모두 경신했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 명탐정 코난:세기말의 마술사 포스터 [사진=CJ ENM] 2026.03.19 taeyi427@newspim.com

뿐만 아니라 3월 마지막 주 동시기 개봉작 중 주말 박스오피스 1위를 차지했으며, '프로젝트 헤일메리', '왕과 사는 남자' 등 쟁쟁한 작품들에 이어 주말 전체 박스오피스 3위를 기록했다.(영화관입장권통합전산망 기준) 이는 앞선 구작 최초 개봉 두 작품의 흥행보다 빠른 속도로 앞지른 기록으로, 파죽지세 흥행을 예고했다.

또한, 개봉 이후 CGV 에그지수 99%를 기록하는 등 관객들의 호평이 쏟아졌다. 온라인상에는 "명작은 그 전개와 결말을 알고서도 다시 찾게 만든다"(X, ha****), "당연히 너무 재밌었구요 27년 전 명장면 영화를 내가 극장에서 보다니…"(X, ko****), "극장에서 4K 화질과 빵빵한 음향으로 가득 찬 세기말의 마술사와 함께 행복해지세요"(인스타그램, hy****), "이게 세기말 감성이고 이게 애니 영화고 이게 코난 극장판이지"(CGV, 검****)와 같이 개봉만을 손꼽아 기다린 관객들의 폭발적인 호평 후기가 잇따랐다.

실관람객의 만장일치 호평 세례와 더불어 28일 진행한 개봉 무대인사 역시 인산인해의 열광적인 열기 속에서 성황리 마무리되었다. 관객들과 소통하며 친필 싸인 포스터를 증정하고 셀카를 찍는 등 화끈한 팬서비스를 펼치며 무대인사를 진행한 가운데, 코난 역의 김선혜 성우는 "지난주에 이어 객석을 가득 메워주신 관객분들께 감사하다"라고 인사를 전했다.

[사진=CJ ENM]

신이치 역의 강수진 성우는 "코난을 보고 자란 여러분들이 이렇게 훌륭한 성인이 되어서 온 지금, 그 시절로 돌아간 듯한 천진난만한 얼굴들이 보이는 것 같아 감회가 새롭다"의 감동 멘트로 박수를 받았으며, 괴도 키드 역의 신용우 성우는 "이렇게 재더빙을 한다는 게 정말 복인 것 같다. 앞으로 괴도 키드도, '세기말의 마술사'도 많은 관심 부탁드린다"의 소감으로 무대인사를 마무리했다. 이후 관객들도 "세기말의 마술사♥나♥성우님들 이 셋의 만남 넘 기쁘다"(X, lu****), "세기말 더빙 너무 감동적"(X, fl****) 등 관객 만족 300%의 이벤트 후기 반응을 수놓았다.

'명탐정 코난: 세기말의 마술사'는 로마노프 왕조의 마지막 보물 '메모리즈 에그'를 노리는 괴도 키드와 이를 막기 위한 코난의 세기의 추리 대결을 그린 애니메이션 영화다. CGV 단독 개봉해 절찬 상영 중이다.

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