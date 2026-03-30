전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

'명탐정 코난: 세기말의 마술사', 성우진 개봉 무대인사 반응 폭발

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 27일 개봉 당일과 주말, 동시기 개봉작 중 박스오피스 1위를 기록하며 흥행 순항 중이다.

지난 27일 CGV 단독 개봉한 극장판 '명탐정 코난' 세 번째 시리즈 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 개봉 당일 2만 관객을 넘으며 전체 애니메이션 상영작 중 박스오피스 1위를 기록했다. 해당 기록은 2024년과 2025년에 연이어 최초 극장 개봉했던 1편 '명탐정 코난: 시한장치의 마천루', 2편 '명탐정 코난: 14번째 표적'의 오프닝 스코어를 갱신한 성적으로, 이어지는 주말에는 개봉 3일 만에 5만 관객을 넘으며 주말 박스오피스 국내 흥행 기록까지 모두 경신했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 명탐정 코난:세기말의 마술사 포스터 [사진=CJ ENM] 2026.03.19 taeyi427@newspim.com

뿐만 아니라 3월 마지막 주 동시기 개봉작 중 주말 박스오피스 1위를 차지했으며, '프로젝트 헤일메리', '왕과 사는 남자' 등 쟁쟁한 작품들에 이어 주말 전체 박스오피스 3위를 기록했다.(영화관입장권통합전산망 기준) 이는 앞선 구작 최초 개봉 두 작품의 흥행보다 빠른 속도로 앞지른 기록으로, 파죽지세 흥행을 예고했다.

또한, 개봉 이후 CGV 에그지수 99%를 기록하는 등 관객들의 호평이 쏟아졌다. 온라인상에는 "명작은 그 전개와 결말을 알고서도 다시 찾게 만든다"(X, ha****), "당연히 너무 재밌었구요 27년 전 명장면 영화를 내가 극장에서 보다니…"(X, ko****), "극장에서 4K 화질과 빵빵한 음향으로 가득 찬 세기말의 마술사와 함께 행복해지세요"(인스타그램, hy****), "이게 세기말 감성이고 이게 애니 영화고 이게 코난 극장판이지"(CGV, 검****)와 같이 개봉만을 손꼽아 기다린 관객들의 폭발적인 호평 후기가 잇따랐다.

실관람객의 만장일치 호평 세례와 더불어 28일 진행한 개봉 무대인사 역시 인산인해의 열광적인 열기 속에서 성황리 마무리되었다. 관객들과 소통하며 친필 싸인 포스터를 증정하고 셀카를 찍는 등 화끈한 팬서비스를 펼치며 무대인사를 진행한 가운데, 코난 역의 김선혜 성우는 "지난주에 이어 객석을 가득 메워주신 관객분들께 감사하다"라고 인사를 전했다.

[사진=CJ ENM]

신이치 역의 강수진 성우는 "코난을 보고 자란 여러분들이 이렇게 훌륭한 성인이 되어서 온 지금, 그 시절로 돌아간 듯한 천진난만한 얼굴들이 보이는 것 같아 감회가 새롭다"의 감동 멘트로 박수를 받았으며, 괴도 키드 역의 신용우 성우는 "이렇게 재더빙을 한다는 게 정말 복인 것 같다. 앞으로 괴도 키드도, '세기말의 마술사'도 많은 관심 부탁드린다"의 소감으로 무대인사를 마무리했다. 이후 관객들도 "세기말의 마술사♥나♥성우님들 이 셋의 만남 넘 기쁘다"(X, lu****), "세기말 더빙 너무 감동적"(X, fl****) 등 관객 만족 300%의 이벤트 후기 반응을 수놓았다.

'명탐정 코난: 세기말의 마술사'는 로마노프 왕조의 마지막 보물 '메모리즈 에그'를 노리는 괴도 키드와 이를 막기 위한 코난의 세기의 추리 대결을 그린 애니메이션 영화다. CGV 단독 개봉해 절찬 상영 중이다.

jyyang@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동