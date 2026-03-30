'5명 중경상' 무면허 뺑소니 20대 불법체류자 구속

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 베트남 국적의 20대 불법체류자가 무면허로 승용차를 몰다 충돌사고를 내고 도주했다가 경찰에 붙잡혀 구속됐다.

30일 법조계에 따르면 인천 서부경찰서는 최근 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 도로교통법상 무면허운전 혐의로 베트남 국적의 20대 A씨를 구속했다.

A씨는 지난달 28일 오후 11시 25분께 인천시 서구 한 교차로에서 지인의 승용차를 몰다가 다른 차량 2대를 충돌, 5명을 다치게 한 뒤 달아난 혐의를 받는다.

그는 사고 당시 무면허 상태였으며 교차로에서 신호를 위반해 직진하던 중 맞은편에서 좌회전하던 차량 2대를 잇따라 들이받은 것으로 조사됐다.

피해 차량 2대에 타고 있던 5명 가운데 50대 남성은 눈 부위를 크게 다치는 중상을 입었으며 나머지 4명은 경상이다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 차적 조회 등을 토대로 A씨의 신원을 특정하고 추적해 지난 9일 오전 11시께 서구 한 건설 현장에서 A씨를 검거했다.

불법 체류자인 A씨는 경찰 조사에서 "이번 사고로 강제 송환되는 것이 두려워 도주했다"고 진술했다.

경찰은 오늘 A씨를 검찰로 구속 송치할 예정이다.

hjk01@newspim.com