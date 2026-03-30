[속보] 李대통령 "모든 에너지 신속하게 재생에너지로 바꿔야"

李대통령, 제주서 12번째 타운홀미팅

[서울=뉴스핌] 김미경 송기욱 기자 = 이재명 대통령은 30일 "전 세계적으로 에너지 문제로 난리가 났다. 잠이 잘 안 올 정도로 심각한 상황"이라며 "모든 에너지를 신속하게 재생에너지로 바꿔야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 제주 한라대학교 컨벤션센터에서 12번째 타운홀미팅을 진행하면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 30일 제주도 한라대학교 컨벤션센터에서 제주타운홀미팅을 진행하며 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "당장도 그렇지만 앞으로 미래는 (에너지가) 더 불안정해지는 것 같다. 생각한 것보다 상황이 더 안 좋다"면서 "대한민국은 전체적으로 재생에너지로 신속하게 전환해야 한다. 화석에너지에 의존하면 미래가 매우 위험하다"고 짚었다.

이 대통령은 "재생에너지로 전환하는 데 가장 빨리 현실적인 성과를 낼 수 있는 곳이 제주도"라면서 "제주도는 외부 의존도 쉽지 않고 재생에너지 잠재력이 크다. 특정 시간대는 재생에너지가 과잉 생산돼 발전을 중단해야 하는 상황이라고 들었다"고 말했다.

이 대통령은 "제주도는 풍력 자원도 엄청나게 많다"며 "빨리빨리 전기차 등 재생에너지로 전환하는 데 속도를 내면 어떨까 하는 생각이 든다"고 강조했다.

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