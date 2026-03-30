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[기자수첩] 정치인이 있어야 할 곳

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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = "온 것 같은데요?" 누군가의 낮은 목소리에 경찰서 앞 대기 중이던 취재진 사이로 순간 정적이 흐른다. 카메라가 일제히 들어 올려지고, 노트북 키보드 위로 긴장된 손길이 내려앉는다. 곧 차량 한 대가 서서히 멈춰 서자, 카메라 셔터 소리가 연달아 터진다. 문이 열리고, 모두가 기다리던 사람이 모습을 드러낸다. 수많은 플래시 세례 속에서 굳은 표정의 정치인이 짧게 한마디만 남긴다.

지난 몇 달간 경찰에 출석하는 정치인들을 기다리면서 수차례 본 장면이다. '1억 공천헌금 의혹'을 받는 강선우 무소속 국회의원 때도, '13개 의혹'을 받고 있는 김병기 무소속 국회의원 출석 때도 마찬가지였다. '거물' 정치인의 경찰 출석에 관심이 쏠리는 것은 자연스러운 일이다. 하지만 동시에 국회에 있어야 할 사람들을 왜 경찰서에서 보게 되는지에 대한 씁쓸함이 남는다.

고다연 사회부 기자

특히 최근 조사를 받은 두 의원 모두 공천 헌금이나 특혜 수수 등 정치인의 지위를 이용한 비리 의혹을 받고 있다는 점에서 그 무게감은 더욱 크다. 국민을 대신해 일하라고 맡긴 자리가, 자신에 대한 의혹을 해명하기 위해 경찰서에 나와야 하는 자리가 되어버린 셈이다.

강 의원은 2개월이 넘게 이어진 수사 끝에 검찰에 넘겨져 구속기소됐지만, 김 의원에 대한 경찰 수사는 의혹 제기 반 년이 넘은 지금도 현재 진행형이다. 받고 있는 의혹이 13개나 되는 탓에 수사가 길어지는 것도 이해 못 할 일은 아니다. 지난 3차 조사는 건강상 이유를 들어 조사가 중단되기도 했다. 현역 정치인을 상대로 한 수사라는 점에서 경찰의 부담도 적지 않을 것이다.

하지만 그렇기 때문에 더욱 신속하고 정확한 수사가 필요하다. 국회에서 민생을 두고 고민하고 있어야 할 사람들이 본인의 책임을 다하지 못한 탓이 아닌가. 김 의원은 자신의 의혹들을 부인하는 입장인 만큼 시시비비를 철저히 가려 수사 결과에 대한 의문을 남기지 않아야 한다.

약 2개월 뒤면 제9회 전국동시지방선거가 열린다. 지난해 대선 이후 다시 민심을 확인하는 시간이다. 동시에 국민을 대신해 성실하게 일할 사람들을 뽑는 자리이기도 하다. "큰 힘에는 큰 책임이 따른다"는 말처럼, 표 하나에는 종이 한 장과 비교할 수 없는 무거운 책임이 따른다. 

정치인에 대한 경찰 수사는 그들이 '있어야 할 곳'이 어디인지를 다시 일깨운다. 경찰 역시 맡은 수사에 최선을 다해 같은 일이 반복되지 않도록 해야 한다. 이미 늦어진 수사라면, 그만큼 더 꼼꼼하고 완결된 결과가 나와야 한다. 정치인에게도 예외 없는, 엄정한 수사 원칙은 기본 중의 기본이다.

수사를 받는 정치인을 비롯해 모든 정치인은 이번 일을 단순한 해프닝이나 악재쯤으로 넘기지 말아야 한다. 자신이 있어야 할 자리가 어디인지, 그 자리에서 어떤 책임을 다해야 하는지 다시 한 번 더 돌아볼 때다.

gdy10@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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