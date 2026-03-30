광주시, 무주택 청년에 월세 최대 20만원 지원

5월 29일까지 1900여명 모집

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 '청년월세 지원사업' 참여자 1900여명을 모집한다고 30일 밝혔다.

30일 광주시에 따르면 이 사업은 월 최대 20만원의 월세를 최장 24개월까지 지원하는 사업이다. 기존 한시사업에서 올해부터 계속사업으로 전환해 매년 정기적으로 운영한다.

청년월세 지원사업. [사진=광주시] 2026.03.30 bless4ya@newspim.com

지원 대상은 19~34세 무주택 청년으로 부모와 별도로 거주하면서 소득과 재산 요건을 충족해야 한다.

이번 모집에서는 청약통장 가입 여부와 관계없이 신청할 수 있도록 요건을 완화했다.

광주시는 요건 충족자가 모집 인원을 초과할 경우 소득·재산 수준이 낮은 순으로 우선순위를 적용해 최종 대상자를 선정할 방침이다.

신청은 이날부터 오는 5월 29일까지 복지로 누리집 또는 거주지 행정복지센터에서 가능하다.

자격 심사를 거쳐 9월 중 대상자를 발표하고 5월분부터 월세를 소급해 지원한다.

자세한 사항은 복지로 누리집과 마이홈 포털을 통해 확인할 수 있으며, 소득과 재산기준 등 지원대상 해당 여부를 자가 진단할 수 있다.

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