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김제 봄축제 릴레이 개막...관광·지역경제 활성화 기대

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꽃빛드리축제, 광활햇감자 축제, 진봉 보리밭 축제, 모악산 뮤직페스티벌
도심형 봄꽃축제·체험형 농촌축제 연계...체류형 관광 확대 기대

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 4월부터 6월까지 계절 흐름에 맞춘 4개 축제를 순차 개최하며 봄철 관광 수요 공략에 나선다고 30일 밝혔다.

꽃과 농산물 체험, 자연 경관, 음악 공연을 아우르는 프로그램으로 시민 여가와 지역경제 활성화 효과가 기대된다.

시에 따르면 4월 초 '꽃빛드리축제'를 시작으로 4월 중순 '지평선광활햇감자 축제', 5월 '진봉 새만금 보리밭 축제', 6월 '모악산 뮤직페스티벌'까지 이어지는 축제 릴레이가 펼쳐진다.

지난해 김제꽃빛드리 축제 모습[사진=김제시]2026.03.30 gojongwin@newspim.com

각 축제는 계절별 특색을 반영해 체험과 공연, 먹거리 요소를 결합한 것이 특징이다.

먼저 4월 3일부터 5일까지 열리는 꽃빛드리축제는 봄꽃과 야간 경관, 공연이 어우러진 도심형 축제다. 버스킹과 시민 참여 공연이 진행되며 회전목마, 바이킹, 에어바운스 등 가족 단위 관람객을 위한 놀이시설도 운영된다.

이어 4월 18일부터 19일까지 개최되는 지평선광활햇감자 축제는 감자 수확 체험과 요리 시식, 농특산물 직거래 장터를 중심으로 구성된 체험형 농촌축제다. 생산자와 소비자가 현장에서 소통하며 지역 농업의 가치를 공유할 수 있도록 했다.

사전접수 방식의 가요제도 마련돼 참여도를 높일 예정이다.

5월 3일부터 5일까지 열리는 진봉 새만금 보리밭 축제는 광활한 보리밭 경관을 활용한 힐링형 행사다. 포토존과 농경문화 체험, 보리 활용 먹거리 장터가 운영되며 망해사와 새만금 일대 관광 연계도 가능하다.

6월 13일부터 14일까지 진행되는 모악산 뮤직페스티벌은 자연 속 음악 공연을 중심으로 상반기 축제의 마무리를 장식한다. 다양한 장르의 공연과 휴식형 프로그램을 통해 체류형 관광 수요 확대가 기대된다.

정성주 김제시장은 "상반기 4개 축제가 김제를 사계절 관광도시로 도약시키는 기반이 될 것"이라며 "관광 인프라와 프로그램을 지속 확대해 방문객 만족도를 높이겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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