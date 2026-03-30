김제 봄축제 릴레이 개막...관광·지역경제 활성화 기대

꽃빛드리축제, 광활햇감자 축제, 진봉 보리밭 축제, 모악산 뮤직페스티벌

도심형 봄꽃축제·체험형 농촌축제 연계...체류형 관광 확대 기대

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 4월부터 6월까지 계절 흐름에 맞춘 4개 축제를 순차 개최하며 봄철 관광 수요 공략에 나선다고 30일 밝혔다.

꽃과 농산물 체험, 자연 경관, 음악 공연을 아우르는 프로그램으로 시민 여가와 지역경제 활성화 효과가 기대된다.

시에 따르면 4월 초 '꽃빛드리축제'를 시작으로 4월 중순 '지평선광활햇감자 축제', 5월 '진봉 새만금 보리밭 축제', 6월 '모악산 뮤직페스티벌'까지 이어지는 축제 릴레이가 펼쳐진다.

지난해 김제꽃빛드리 축제 모습[사진=김제시]2026.03.30 gojongwin@newspim.com

각 축제는 계절별 특색을 반영해 체험과 공연, 먹거리 요소를 결합한 것이 특징이다.

먼저 4월 3일부터 5일까지 열리는 꽃빛드리축제는 봄꽃과 야간 경관, 공연이 어우러진 도심형 축제다. 버스킹과 시민 참여 공연이 진행되며 회전목마, 바이킹, 에어바운스 등 가족 단위 관람객을 위한 놀이시설도 운영된다.

이어 4월 18일부터 19일까지 개최되는 지평선광활햇감자 축제는 감자 수확 체험과 요리 시식, 농특산물 직거래 장터를 중심으로 구성된 체험형 농촌축제다. 생산자와 소비자가 현장에서 소통하며 지역 농업의 가치를 공유할 수 있도록 했다.

사전접수 방식의 가요제도 마련돼 참여도를 높일 예정이다.

5월 3일부터 5일까지 열리는 진봉 새만금 보리밭 축제는 광활한 보리밭 경관을 활용한 힐링형 행사다. 포토존과 농경문화 체험, 보리 활용 먹거리 장터가 운영되며 망해사와 새만금 일대 관광 연계도 가능하다.

6월 13일부터 14일까지 진행되는 모악산 뮤직페스티벌은 자연 속 음악 공연을 중심으로 상반기 축제의 마무리를 장식한다. 다양한 장르의 공연과 휴식형 프로그램을 통해 체류형 관광 수요 확대가 기대된다.

정성주 김제시장은 "상반기 4개 축제가 김제를 사계절 관광도시로 도약시키는 기반이 될 것"이라며 "관광 인프라와 프로그램을 지속 확대해 방문객 만족도를 높이겠다"고 밝혔다.

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